Российские двигатели космических ракет на новом топливе прошли испытания

Первые двигатели серии РД-107А/РД-108А прошли испытание на новом виде топлива, нафтиле, изделия отправили заказчику, сообщил Ростех.

«Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) госкорпорации Ростех успешно завершила приемо-сдаточные испытания первого серийного комплекта ракетных двигателей РД-107А/РД-108А на новом топливе – нафтиле – взамен ранее использовавшегося керосина. Первые изделия уже отправлены заказчику», – сообщила компания, передает ТАСС.

Отмечается, что силовые агрегаты планируется использовать в первой и второй ступенях ракеты-носителя «Союз-2», производящейся в РКЦ «Прогресс». В Ростехе добавили, что они являются экологически безопасными.

Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко пояснил, что это усовершенствование позволит увеличить нагрузку, которую выводят на орбиту. «Технологические новации позволят уменьшить нагрузку на экологию и заметно увеличить выводимую на орбиту полезную нагрузку», – пояснил он.

Двигатели РД-107/РД-108 производят в ПАО «Кузнецов», конструкторским сопровождением занимается НПО «Энергомаш». Ранее топливом для агрегатов был керосин.

Главный конструктор НПО Энергомаш Петр Лавочкин ранее сообщал, что первая партия работающих на новом топливе двигателей для испытаний в реальном полете на ракете-носителе «Союз» должна быть создана в 2019 году.