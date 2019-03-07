Российские пары заняли весь пьедестал ЮЧМ по фигурному катанию в Хорватии

Россияне Полина Костюкович и Дмитрий Ялин стали лидерами в парном катании после выполнения короткой программы на юниорском чемпионате мира в хорватском Загребе.

За свой прокат Костюкович и Ялин получили 68,31 балла, передает ТАСС.

Второе место заняли российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов (67,91). Третьими стали россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов (67,02).

Произвольную программу пары представят в четверг.

Юниорский чемпионат мира в Хорватии завершится 10 марта.

Напомним, в начале февраля на первенстве России среди юниоров в Перми 14-летняя фигуристка Александра Трусова по итогам выполнения произвольной программы побила мировой рекорд олимпийской чемпионки Алины Загитовой.