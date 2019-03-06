В МИД рассказали, как Лавров и Клинтон 10 лет назад нажали на кнопку «перегрузка»

Ровно 10 лет назад на тот момент госсекретарь США Хиллари Клинтон подарила главе МИД России Сергею Лаврову кнопку, на которой американцы по ошибке вместо «перезагрузка» написали «перегрузка», рассказал замруководителя центра истории российской дипломатической службы Петр Барулин.

«Это происходило в Женеве. Там происходили достаточно успешные переговоры. После восьми предыдущих лет эти переговоры были настолько успешны, что министры иностранных дел обоих государств друг другу улыбались», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что на кнопке по-английски было написано reset – то есть перезагрузка. Однако американские переводчики ошиблись, и по-латински написали не «perezagruzka», а «peregruzka».

«Перегрузка», как известно, в сетях электрических приводит к тому, что вылетают предохранители или, как раньше говорили, пробки, а может и начаться пожар», – заметил Барулин.

По его словам, Клинтон тогда вышла из положения, сказав, что работала с Лавровым над «перезагрузкой», но «настолько много», что дипломаты «перегрузили» себя работой.

В итоге главы внешнеполитических ведомств тогда вместе нажали эту кнопку.

«Тем более, что переговоры в то время шли по многим таким актуальным проблемам: по Южному Кавказу, по Афганистану, по Корейскому полуострову. В общем-то, страны шли друг другу навстречу, в то время друг друга поддерживали. Ну а что получилось потом, мы знаем», – заключил Барулин.

Президент США Барак Обама в 2009 году говорил, что «кнопка «перезагрузка» сработала.