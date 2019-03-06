Путин назвал выход США из ДРСМД шагом к расшатыванию международной безопасности

Президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ назвал выход США из Договора РСМД прямым шагом к расшатыванию всей системы договоренностей в сфере международной безопасности.

«Решение Соединенных Штатов выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – прямой шаг к расшатыванию всей системы договоренностей в сфере международной безопасности. Это безусловно меняет оперативную обстановку и, к сожалению, не в лучшую сторону», – заявил президент, передает ТАСС.

В феврале президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Договора РСМД. Путин пообещал ответить зеркально. 4 марта он подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.