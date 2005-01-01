В Генштабе оценили возможность отказа от призыва на срочную службу

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-лейтенант Евгений Бурдинский оценил целесообразность отказа от призыва на срочную службу в вооруженные силы России.

Генерал отметил, что в последние годы была значительно увеличена численность военнослужащих-контрактников, что позволило пропорционально снизить количество призывников, передает ТАСС.

В частности, по его данным, в 2018 году на должностях прапорщиков, сержантов и солдат военную службу по контракту проходили более 350 тыс. человек, соотношение численности контрактников к призывникам составляло 1,7 к 1.

«Вместе с тем с учетом необходимости накопления военно-обученного мобилизационного людского ресурса, а также исходя из финансово-экономических возможностей государства, ни в ближайшей, ни в долгосрочной перспективе полный отказ от призыва граждан на военную службу нецелесообразен», – сказал генерал в интервью газете «Красная звезда».

Бурдинский также отметил, что в сравнении с 2012 годом количество граждан, желающих уклониться от военной службы, уменьшилось более чем в три раза.

«За последние годы на 7% возросла годность призывников к службе по состоянию здоровья. Из числа направляемых в войска каждый пятый имеет высшее образование, каждый третий – среднее профессиональное», – добавил глава управления.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на двухмесячные военные сборы.