Макаревич сопоставил «вонь» вокруг Жванецкого и Серебрякова

Музыкант Андрей Макаревич заявил, что ситуации вокруг запрета концертов сатирика Михаила Жванецкого на Украине и критики артиста Алексея Серебрякова в России настолько схожа, словно ее производят одни и те же люди.

«Поразительная примета времени – вонь, поднятая вокруг Жванецкого и Серебрякова, настолько схожа, что, кажется, производят ее одни и те же мастера. При том, что мотивация противоположна: один, видите ли, получил награду из рук главы государства, другой, видите ли, обидел россиян», – написал Макаревич в своем Facebook.

В конце февраля экс-глава запрещенного в России нацбатальона «Правый сектор*» в Одессе Сергей Стерненко пригрозил сорвать концерты сатирика Михаила Жванецкого из-за его награды «За заслуги перед Отечеством» III степени, которую ему вручил президент России Владимир Путин. Газета ВЗГЛЯД писала, кто и почему угрожает сорвать его концерты на Украине.

В России волна критики обрушилась на Серебрякова за интервью, в котором он назвал национальной идеей страны силу, наглость и хамство. Его упрекнули в том, что плохо отзывается о родной стране, в которую приезжает на заработки. Актер проживает в Канаде.