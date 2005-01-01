Серебряков пояснил ситуацию с канадским гражданством

Проживающий в Канаде российский актер Алексей Серебряков, которого начали упрекать россияне, объяснил, какое отношение он и его семья имеют к Канаде.

Он сообщил, что не является гражданином Канады. В то же время актер не считает, что его позиция должны быть лояльна ко всему в России, пишет «Комсомольская правда».

«Я гражданин России. И как у гражданина у меня есть своя позиция, которая не всегда лояльна к тому, что происходит в стране. В начале перестройки мы сделали шаг вперед в плане демократических свобод, а сейчас - три шага назад. Тогда у людей была возможность почувствовать себя свободными и ответственными за себя. А сегодня – этой возможности нет, хотя она важна, если мы хотим построить гражданское общество», – рассказал Серебряков.

Он сказал, что уехал с семьей в Канаду по причине того, что там дешевле жить. Также актер отметил, что хотел бы, чтобы его дети «расширяли горизонты» и могли увидеть большой мир.

«Что касается патриотизма и предательства, ответьте мне: русские врачи, которые лечат детей в Африке, они предатели родины или нет? У нас миллионов шесть россиян живут и работают за границей. Не слишком ли много получается «предателей»?», – высказал свое мнение Серебряков.

«Когда я критикую наше государство, я говорю не о стране, а о чиновниках, которые олицетворяют государственную власть. Но упреки меня не беспокоят. Мне за свою работу не стыдно. На экране жилы рву, чтобы фильм получился хороший. И говорить, что я занят исключительно заработками, неправильно», – добавил актер.

Напомним, новая волна критики обрушилась на Серебрякова, когда он дал интервью, в котором назвал национальной идеей России силу, наглость и хамство. Россияне упрекнули его в том, что он плохо отзывается о родной стране, в которую приезжает на заработки.