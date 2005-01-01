Кто и почему угрожает Жванецкому на Украине?

В Одессе случилось странное дело: украинские националисты додумались угрожать Михаилу Михайловичу Жванецкому (что уже смешно), угрожают они срывом концертов в Киеве и Одессе, намеченных на 16 и 21 марта. Они приурочены к 85-летию выдающегося артиста и писателя.

И, что характерно, причина угроз – более чем пустяковая. Праворадикалов возмутило, что президент России Владимир Путин на днях наградил Жванецкого орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. По словам бывшего главы одесского «Правого сектора*» Сергея Стерненко, Жванецкому позволят выступить только в том случае, если он публично отречется от награды.

«Я получила столько угроз от «мальчиков» с бицепсами, татуировками, с автоматами наперевес», – написала по этому поводу в своем «Фейсбуке» возмущенная жена сатирика Наталья Жванецкая.

Призывы Стерненко и угрозы его единомышленников вызвали удивление даже у самых омайданенных одесситов, которые по-прежнему называют Жванецкого «живым духом Одессы» и ставят в один ряд с Рибасом, Ришелье, Воронцовым и другими видными деятелями «жемчужины у моря».

Противники Майдана, наоборот, обратили внимание на то, что, пока на Украине запрещают выступления артистов с «неправильной политической позицией» (один только недавний скандал с «Евровидением» чего стоит), в России спокойно награждают орденами даже тех деятелей культуры и искусства, что не скрывают свою оппозиционность.

Тот же Жванецкий, как известно, в 2012 году подписал открытое письмо в защиту панк-группы Pussy Riot; неоднократно высказывался в поддержку «территориальной целостности Украины», а в 2015 году вместе с Земфирой и Андреем Макаревичем попал в «белый список» украинского министерства культуры, что дает зеленый свет для выступлений на Украине. В общем, даже официальный Киев не видит в Жванецком какой-либо угрозы безопасности Украины.

В понедельник к обсуждению этого вопроса подключился мэр Одессы Геннадий Труханов, предупредив «мерзавцев», желающих сорвать концерты Жванецкого, о том, что они «не понимают, на что нарываются».

«Полуграмотные недоросли, мерзавцы, которые решили, что они будут решать, какие концерты надо проводить, а какие не надо. Мне неприятно, что такая информация вообще появилась. Уверен, что культурная интеллигенция и одесситы понимают, поддерживают и благодарят за жизненную позицию и любовь к Одессе Михаила Жванецкого. Уверен, в Одессе здоровая моральная нравственная атмосфера и люди толерантно относятся к тем, кто серьезно болен. Они не понимают, на что нарываются», – цитирует градоначальника «Таймер».

Напоследок Труханов обратился к сатирику: «Одесса вас ждет, мы вас все любим и ждем вас всегда, не переживайте, Одесса с вами».

Сам Жванецкий, объясняя, почему принял орден от российского президента, заявил: «мне дали орден за мои рассказы об Одессе, и я его принял. Как мой папа-врач принял в Одессе орден Трудового Красного Знамени», добавив, что Одесса – его «маленькая страна», «и все, что мне присуще – язык, юмор, характер, афоризмы, все мои вопли, вскрики, все, что я создаю и издаю, – из жизни Одессы».

На вопрос газеты ВЗГЛЯД о том, не будут ли сорваны запланированные на Украине концерты, сатирик заявил: «очень занят, много работы, много пишу». В его пресс-службе также подтвердили, что об отмене концертов пока информации нет.

Даже в пропрезидентской фракции Верховной рады призвали не срывать концерты сатирика – там считают, что националисты просто решили попиариться на имени выдающегося артиста.

«Кто бы ни вручал ордена Михаилу Михайловичу Жванецкому, он, безусловно, классик, и мы относимся с любовью к его творчеству, независимо от того, кто ему вручает награды», – заявил газете ВЗГЛЯД первый зампред фракции «Блок Петра Порошенко» одессит Алексей Гончаренко.

«Это же не Жванецкий вручил орден Путину, а наоборот. Что касается меня – тут нет проблем. Я бы в первую очередь напоминал всем, что он живой классик. Тем более он гражданин России, и я к этому отношусь терпимо», – сказал Гончаренко, подчеркнув, что срывать концерты Жванецкого не надо.

Похоже, обаяние и слава Жванецкого все-таки одержат верх в поединке с украинским национализмом, которому чувство юмора не знакомо. Ну а праворадикалам вроде Стерненко желательно перечитать некоторые произведения живого классика и, «может, в консерватории что-то подправить».