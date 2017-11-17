Украинские радикалы пригрозили срывом концертов Жванецкого в Одессе и Киеве

Бывший глава националистической организации «Правый сектор*» в Одессе Сергей Стерненко угрожает сорвать концерты сатирика Михаила Жванецкого.

Стерненко готовится устроить протестные акции во время выступлений Жванецкого в Киеве и Одессе 16 и 21 марта, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Украинские национальные новости».

Сообщается, что радикал требует отмены концертов писателя из-за его награды «За заслуги перед отечеством» III степени, которой Жванецкий был награжден 28 февраля президентом России Владимиром Путиным.

В ноябре 2017 года одесские радикалы сорвали выступление российского актера Константина Райкина. Еще ранее из-за угроз националистов в Одессе были отменены концерты российских музыкантов Басты и Мота и украинских артистов Ивана Дорна и Светланы Лободы.