Россия установит станции наблюдения за космосом в ЮАР, Мексике и Чили

Госкорпорация Роскосмос планирует установить три оптико-электронные станции, отслеживающие опасные ситуации в околоземном космическом пространстве.

Согласно документам, размещенным на сайте госзакупок, автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях пополнится станциями, которые разместят в ЮАР, Мексике и Чили, передает РИА «Новости».

Сообщается, в третьем квартале 2019 года в Африке установят комплекс обнаружения космического мусора, а в 2020 году в Мексике и Чили экспериментальные оптические пункты, перемещаемые из Кисловодска и Крыма.

Ранее Роскосмос объявил о разработке программы по противодействию угорозы из космоса.