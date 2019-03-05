При взрыве на стекольном заводе под Владимиром ранены семь человек

На заводе по производству стеклотары «Русджам» в Гороховце Владимирской области произошел пожар, семь человек госпитализированы, сообщил глава администрации Гороховецкого района Алексей Бубела.

«Инцидент произошел на заводе «Русджам». Сейчас выясняем, взорвалось там что-то, или это просто возгорание. По всей видимости, несчастный случай из-за того, что кто-то из рабочих закурил в неположенном месте», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что пострадали семь человек, они госпитализированы.

По данным источника «Интерфакса» в скорой помощи, на заводе произошел взрыв во время технологического процесса, в результате которого пострадали семь человек.

Другой источник сообщил, что произошел небольшой пожар в одном из помещений завода.