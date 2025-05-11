  • Новость часаТрамп заявил о «потенциально великом дне для России и Украины»
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    Игра мускулами Индии и Пакистана ставила мир на грань ядерной войны
    Путин предложил начать переговоры с Украиной в Стамбуле
    Эксперт заявил об отсутствии смысла в инициативе «коалиции желающих» о новом перемирии
    Журналист Колесников принес извинения Лукашенко за репортаж с парада
    Путин указал на саботирование Киевом инициатив по прекращению огня
    Путин завершил четырехдневную серию международных встреч
    В МИД призвали США «привести в сознание» Киев
    Военкор объяснил количество орденов у генерала КНДР
    Туск пригрозил России санкциями Запада за отказ от 30-дневного перемирия
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как сосуществуют война и мир

    Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.

    2 комментария
    Дмитрий Соколов-Митрич Дмитрий Соколов-Митрич Победа наших дедов – это подвиг милосердия

    Что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм? С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.

    11 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева День Победы – самый важный праздник на войне

    Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.

    3 комментария
    11 мая 2025, 09:16 • Новости дня

    Суд смягчил сроки фигурантам дела об «аргентинском кокаине»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вынесенные ранее многолетние сроки заключения и штрафы для ключевых фигурантов дела о контрабанде 12 чемоданов кокаина из Аргентины были уменьшены кассационным судом.

    Второй кассационный суд общей юрисдикции принял решение смягчить сроки наказания и размеры штрафов по делу о контрабанде крупной партии кокаина из Аргентины в Россию, сообщает ТАСС. На скамье подсудимых оказались Андрей Ковальчук, который выдавал себя за сотрудника российских спецслужб, а также Александр Абянов и Владимир Калмыков.

    «Каждому из них назначить путем частичного сложения наказаний в виде лишения свободы: Ковальчуку А. Н. – сроком на 17 лет со штрафом в размере 1 700 000 рублей, Абянову А. А. – сроком на 16 лет со штрафом в размере 1 500 000 рублей, Калмыкову В. Н. – сроком на 15 лет со штрафом в размере 900 000 рублей», – отмечается в решении суда. Ранее осужденные получили более длительные сроки и более крупные штрафы, однако кассация сочла возможным их уменьшить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фигурант «кокаинового дела» заявил о провокации со стороны спецслужб США. «Кокаиновый скандал» выявил изъяны в системе безопасности российских посольств. Организатор наркотрафика объяснил наличие 12 чемоданов в посольстве необходимостью перевезти вещи.

    10 мая 2025, 14:10 • Новости дня
    Стало известно о нарушении Уиткоффом протокола на встречах с Путиным

    NBC: Уиткофф воспользовался российскими переводчиками на всех встречах с Путиным

    Стало известно о нарушении Уиткоффом протокола на встречах с Путиным
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в нарушение протокола пользовался российскими переводчиками, отказавшись от сопровождения со стороны американского специалиста, сообщает NBC.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время трех встреч с президентом России Владимиром Путиным пользовался услугами российских переводчиков. В сообщении телеканала подчеркивается, что Уиткофф не владеет русским языком и не привлек для работы американского переводчика, что стало нарушением устоявшегося дипломатического протокола, передает телеканал NBC.

    По данным телеканала, два западных чиновника также сообщали, что самолет, на котором летал Уиткофф, не был оборудован защищенной правительственной системой связи. Для совершения конфиденциальных звонков в России он использовал телефон в посольстве США, а также защищенный мобильный телефон.

    NBC добавляет, что ни сам Уиткофф, ни представители Белого дома не прокомментировали данные сообщения, но источники телеканала настаивают, что американские специалисты не присутствовали на встречах в качестве переводчиков.

    Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отверг критику переговоров США и России.

    Президент России Владимир Путин в апреле дважды встречался с посланником США Стивеном Уиткоффом. Первая встреча состоялась в Петербурге. Вторая встреча Путина и Уиткоффа прошла в Москве.

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    10 мая 2025, 19:41 • Новости дня
    Журналист Колесников принес извинения Лукашенко за репортаж с парада
    Журналист Колесников принес извинения Лукашенко за репортаж с парада
    @ Иван Секретарев/Михаил Корытов/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Спецкорреспондент Андрей Колесников «Коммерсанта» пересмотрел трансляцию парада и признал неточность информации о белорусском президенте Александре Лукашенко, ранее опубликованной в своем материале.

    Специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников извинился перед президентом Белоруссии Александром Лукашенко за недостоверную информацию, передает RT.

    В своем репортаже журналист сообщал ранее, что Лукашенко якобы не встал, когда мимо трибуны проходил белорусский военный расчет на параде Победы в Москве.

    Позднее Колесников пересмотрел видеозапись парада и выяснил, что Лукашенко все же встал во время прохождения своих военных.

    «Не увидел. Так что стоит принести извинения президенту Белоруссии», – заявил он в материале «Правда о вставании».

    Александр Лукашенко посетил парад на Красной площади в Москве, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он назвал этот парад лучшим в истории.

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    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

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    10 мая 2025, 15:50 • Новости дня
    Пользователи Сети обсудили странный след на лице Зеленского
    Пользователи Сети обсудили странный след на лице Зеленского
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Александра Юдина

    Внимание наблюдателей привлек необычный след на лице Владимира Зеленского на свежей фотографии после разговора с президентом США Дональдом Трампом.

    Обсуждение вызвала новая фотография президента киевского режима, опубликованная после его беседы с Трампом, передает радио Sputnik.

    На снимке Зеленский позирует с заметным следом на виске и щеке, что породило множество версий среди экспертов и интернет-пользователей.

    Один из пользователей предположил, что глава киевского режима мог подраться с кем-то из своего окружения. Другие высказали догадку, что он получил травму в результате падения в неадекватном состоянии из-за запрещенных веществ.

    Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО, заявил, что снимок могли отретушировать, поскольку Зеленский якобы находится в палате, проходя лечение.

    Врач добавил, что следы могут держаться долго, если человек склонен к отекам, например, из-за употребления алкоголя или запрещенных веществ.

    По его словам, у Зеленского из-за такого образа жизни, вероятно, массажисты вынуждены активно поработать, чтобы привести его в нормальный внешний вид.

    Ранее Зеленский сфотографировался с украинскими уборщицами в Чехии.

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    10 мая 2025, 10:10 • Новости дня
    Аналитик заявил о начале украинской спецоперации против Венгрии после парада Победы
    Аналитик заявил о начале украинской спецоперации против Венгрии после парада Победы
    @ IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил о начале украинской спецоперации против Венгрии после проведения парада Победы в Москве.

    По словам Кошковича, Киев задержал двух венгерских граждан под надуманным предлогом, передает РИА «Новости».

    Он указал, что эти действия были предприняты для отвлечения внимания от провала попыток сорвать парад Победы в Москве.

    Аналитик заметил, что действия украинских властей направлены на подрыв голосования венгров по вопросу ускоренного вступления страны в Евросоюз. По его мнению, спецоперация Киева против Венгрии обусловлена раздражением украинского руководства после событий в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии выслали двух сотрудников украинского посольства по обвинению в шпионаже. На Украине арестовали двух бывших военных по подозрению в шпионаже в пользу Венгрии.

    МИД Венгрии обвинил Украину во враждебности на фоне шпионского скандала. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что решение о высылке двух венгерских дипломатов принято на основе принципа взаимности. Правящая партия Венгрии обвинила оппозицию в сговоре с СБУ.

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    10 мая 2025, 18:09 • Новости дня
    Военкор объяснил количество орденов у генерала КНДР
    Военкор объяснил количество орденов у генерала КНДР
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Северной Корее военачальники носят множество орденов в связи с особыми традициями, позволяющим передавать награды от поколения к поколению, заявил военный корреспондент «Комсомольской правды» Адександр Коц.

    Генералы КНДР часто получают множество орденов не только за военные заслуги, но и за достижения в мирное время, объясняет военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

    Он отмечает, что в Северной Корее награды могут вручаться за строительство электростанций, борьбу с голодом и другие значимые для страны успехи.

    Однако главная причина большого числа орденов на мундирах северокорейских военачальников связана с особой традицией. Как отметил Коц, «в Северной Корее существует правило, когда сын или внук имеет право носить награды своих отца и деда». По его словам, это является данью уважения и символом преемственности поколений.

    Именно такая система передачи наград и объясняет внушительное количество орденов, которыми украшены кители генералов из Пхеньяна.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что командиры подразделений КНДР, участвовавшие в освобождении Курской области, приняли участие в мероприятиях на Красной площади в Москве.

    Президент России Владимир Путин пообщался с военнослужащими из КНДР после окончания парада Победы на Красной площади.

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    10 мая 2025, 15:56 • Новости дня
    NBC: США, Европа и Украина разработали 22 условия прекращения конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    План по прекращению конфликта между Россией и Украиной включает 22 пункта, предусматривающих, среди прочего, 30-дневное перемирие и отказ США поддерживать вступление Украины в НАТО, сообщило NBC News.

    США, Европа и Украина разработали подробный перечень условий для прекращения конфликта, состоящий из 22 пунктов, передает NBC News.

    По данным издания, в ходе переговоров Киев согласился на предложения Вашингтона о всеобъемлющем прекращении огня на суше, в воздухе и на море, а также выразил готовность распространить перемирие на черноморские судоходные пути.

    В план включено 30-дневное прекращение огня, а также выполнение требования президента России Владимира Путина о том, чтобы США не поддерживали вступление Украины в НАТО.

    «Если Путину нужен выход, вот он», – привел телеканал слова одного западного чиновника.

    Бывший американский посол на Украине Уильям Тейлор сообщил, что украинская сторона проявила гибкость и поддержала предложения по комплексному перемирию. Европейские и американские переговорщики ожидают, что новый план позволит начать обсуждение с российской стороной.

    По данным NBC, «Россия не проявила интереса к урегулированию».

    Ранее МИД Украины заявил о готовности к прекращению огня на 30 дней.

    До этого в Киев прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск для участия во встрече так называемой коалиции желающих.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на тридцать дней прекратить огонь.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что идея перемирия поддерживается Москвой, но нуждается в проработке множества нюансов.

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    10 мая 2025, 14:02 • Новости дня
    ВС России зеркально отреагировали на нарушение ВСУ режима прекращения огня
    ВС России зеркально отреагировали на нарушение ВСУ режима прекращения огня
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    ВС России зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и продолжат действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на преступные посягательства киевского режима, отметили в Минобороны. В ведомстве сообщили, что было зафиксировано 9318 нарушений режима прекращения огня.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух бригад теробороны, не соблюдавших режим временного прекращения огня, объявленного в дни празднования 80-летней годовщины Победы. Нарушения были зафиксированы около Бессаловки и Павловки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили до 220 военнослужащих, четыре бронемашины, шесть орудий полевой артиллерии, был уничтожен склад с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» отразили атаку противника возле Липового в Донецкой народной республике (ДНР).

    При этом ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, две бронемашины, РСЗО «Град» и артиллерийское орудие производства НАТО. Уничтожены станция РЭБ «Кракен» и склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки отразили атаку противника в районе Валентиновки ДНР. Потери ВФУ составили более 110 военнослужащих, четыре бронемашины, три орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Центр» отразили восемь атак противника в районах Новооленовки, Ульяновки, Миролюбовки, Елизаветовки, Котляровки, Новосергеевки и Алексееви ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял более 130 военнослужащих, четыре бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожена станция РЭБ.

    Подразделения группировки «Восток» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, нарушавших режим прекращения огня, у Богатыря, Зеленого Поля и Новополя ДНР.

    Потери противника составили до 130 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии. Уничтожена американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, перечислили в Минобороны.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение не соблюдавшим режим прекращения огня формированиям механизированной бригады ВСУ поблизости от Новоданиловки Запорожской области и Понятовки Херсонской области.

    Были уничтожены более 20 военнослужащих и орудие полевой артиллерии.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России удары не наносились, подчеркнули в Минобороны.

    За минувшие сутки средствами ПВО была уничтожена американская управляемая авиабомба JDAM, а также 86 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 56592 беспилотника, 605 ЗРК, 23 265 танков и других бронемашин, 1561 боевая машина РСЗО, 24 624 орудия полевой артиллерии и минометов, 35 237 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ четырежды пытались прорваться через границу в Курской и Белгородской областях.

    Накануне Минобороны сообщило о 5026 нарушениях перемирия со стороны ВСУ.

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    11 мая 2025, 02:46 • Новости дня
    Лукьянов: Москва сделала элегантный ход в ответ на ультиматум Европы и Киева

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сделал «элегантный ход» в ответ на «ультиматум» Украины и Европы, заявил политолог Федор Лукьянов, комментируя предложение Москвы возобновить стамбульские переговоры.

    «Элегантный ход в ответ на то, что в Киеве и Европе назвали ультиматумом. Возобновить стамбульские переговоры – прямые и без предварительных условий. С того места, на чём прервали в 2022-м», – заявил Лукьянов в Telegram.

    При этом он отметил, что вопрос перемирия предлагается решать «уже по итогам этих переговоров». Как пояснил Лукьянов, «боевые действия продолжаются до достижения договоренностей, как и было понятно с самого начала».

    «Большая игра и война идут своим чередом», – заявил он, отметив, что теперь нужно дождаться «реакции визави». Он напомнил, что те «днем вроде как турбосанкциями грозили, если перемирия с понедельника не будет».

    Напомним, лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины призвали к полному прекращению огня с 12 мая сроком не менее 30 суток. В заявлении также содержится предупреждение о введении более жестких санкций против банковского и энергетического сектора России, если Москва откажется поддержать полное прекращение огня.

    Путин в своем выступлении, подводя итоги торжественных мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, предложил Киеву возобновить прямые переговоры, прерванные украинскими властями, 15 мая в Стамбуле. Путин не исключил договоренности о перемирии в ходе переговоров с Украиной.

    «(Такое перемирие ) было бы первым шагом, повторяю, к долгосрочному, устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооруженного конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов. Кому нужен такой мир?» – заявил Путин.

    Он также указал на «хамскую манеру» Европы разговаривать с Россией ультиматумами.

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    11 мая 2025, 03:07 • Новости дня
    Путин указал на «хамскую манеру» Европы разговаривать с Россией ультиматумами
    Путин указал на «хамскую манеру» Европы разговаривать с Россией ультиматумами
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Сейчас страны Европы продолжают в «хамской манере» разговаривать с Россией ультиматумами, но Москва считает, что рано или поздно начнется движение в сторону восстановления конструктивных отношений, заявил президент России Владимир Путин.

    Как заявил Путин, у Москвы есть «оптимизм и надежда» на то, что России и Европе удастся начать восстанавливать конструктивные отношения. Он полагает, что свою роль в этом сыграют «уроки истории» и мнение европейских народов, передает ТАСС.

    Он отметил, что речь идет и о тех странах, которые сейчас продолжают придерживаться «антироссийской риторики и явно агрессивных действий». «Пытаются до сих пор, мы это видим прямо вот в эти дни, разговаривать с нами, по сути, в хамской манере и с помощью ультиматумов», – заявил он.

    Путин подчеркнул, что при этом и множество жителей Европы, и лидеры некоторых стран, «которые проводят суверенную политику», не забыли историю Второй мировой войны. На Западе, сказал Путин, есть государства, которые искренне стремятся к урегулированию, передает РИА «Новости».

    Как подчеркнул президент, Россия понимает, какое давление оказывается на лидеров европейских стран из-за визита в Москву, «искренне ценит их политическое мужество».

    Кроме того, Путин поблагодарил администрацию США за посреднические усилия в украинском урегулировании.

    Напомним, лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины потребовали от Москвы согласиться на полное прекращение огня с 12 мая. Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры, не исключив договоренности о перемирии.

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    10 мая 2025, 17:50 • Новости дня
    Эксперт заявил об отсутствии смысла в инициативе «коалиции желающих» о новом перемирии

    Политолог Денисов: Предложение «коалиции желающих» о перемирии на руку исключительно Украине

    Эксперт заявил об отсутствии смысла в инициативе «коалиции желающих» о новом перемирии
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/ZUMA/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    Заявление «коалиции желающих» о готовности к прекращению огня на 30 дней не несет в себе никакого смысла, проблема заключается в самой конструкции этой инициативы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Денис Денисов. В субботу после консультаций «коалиции желающих» в Киеве МИД Украины заявил о готовности к прекращению огня с 12 мая.

    «Заявление «коалиции желающих»  о готовности к прекращению огня на 30 дней – это попытка хоть как-то сохранить украинское руководство и вооруженные силы. В нынешней ситуации любое прекращение огня, будь то на неделю, месяц или больше – это в первую очередь плюс для Украины, которая отступает и терпит поражение», – считает Денис Денисов, эксперт Финансового университета при правительстве РФ.

    «Подобные инициативы фактически одностороннего характера, – продолжил собеседник. – Проблема заключается в самой конструкции этого 30-дневного перемирия».

    Эксперт напомнил, что в прошлом «мы уже наблюдали аналогичное перемирие, которого, по сути, не было из-за отсутствия изначально продуманных механизмов верификации нарушений». «Ни одной международной структуре не было предложено проводить мониторинг перемирия, как всегда бывает при обоюдном желании сторон достигнуть устойчивого прекращения огня. Поэтому озвученная инициатива не несет в себе никакого смысла», – подчеркнул Денисов.

    Что касается утечек информации о разработке США, Европой и Украиной некоего мирного плана из 22 условий, то он не учитывает устранение первопричин украинского конфликта. «Для России действительно важен пункт о том, что США не поддерживают вступление Украины в НАТО. Но в рамках урегулирования конфликта необходимо говорить о его первопричинах. Интеграция Украины в НАТО – это лишь одна из первопричин, но необходимо также решить целый комплекс вопросов», – подчеркнул спикер.

    В субботу министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по итогам встречи «коалиции желающих» заявил о готовности Киева и его союзников со следующей недели к полному прекращению огня на срок не менее 30 дней. Перемирие должно охватить сушу, воздушное пространство и морские районы.

    На встречу в Киев прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, а также лидеры Германии, Британии и Польши. После завершения консультаций Владимир Зеленский и остальные участники переговоров обсудили по телефону дальнейшие шаги по мирному урегулированию конфликта с президентом США Дональдом Трампом.

    Макрон среди прочего заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на прекращение огня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что идея перемирия поддерживается Москвой, но требует обсуждения множества нюансов.

    По данным источников NBC News, США, Европа и Украина разработали подробный перечень условий для прекращения конфликта, состоящий из 22 пунктов. В частности, в план включено 30-дневное прекращение огня, а также выполнение требования президента России Владимира Путина о том, чтобы США не поддерживали вступление Украины в НАТО.

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    10 мая 2025, 18:21 • Новости дня
    В ВМФ России опровергли сообщения о перехвате подлодки «Краснодар» в Ла-Манше
    В ВМФ России опровергли сообщения о перехвате подлодки «Краснодар» в Ла-Манше
    @ Алексей Павлишак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российская подводная лодка «Краснодар» прошла через Ла-Манш в штатном режиме после выполнения задач в Средиземном море, формулировка о «перехвате» в СМИ выглядит нелепо, сообщил источник в ВМФ России.

    В ВМФ России отвергли сообщения британских СМИ о «перехвате» подлодки «Краснодар» в Ла-Манше, передает РИА «Новости».

    Представитель штаба ВМФ назвал эти публикации нелепыми и подчеркнул, что российские подлодки выполняют свои задачи в мировом океане, а «перехватить их невозможно».

    Он пояснил, что лодки проходят пролив в надводном положении в строгом соответствии с международным морским правом. «Называть это «перехватом» смешно и неквалифицированно», – отметил источник.

    По его словам, «Краснодар» планово возвращалась на базу после выполнения задач в Средиземном море, и никакой сенсации в этом нет.

    Подлодка относится к проекту 636.3 «Варшавянка», вооружена крылатыми ракетами и торпедами.

    Ранее западные СМИ сообщили, что подводная лодка «Краснодар» якобы была перехвачена военными Британии при пересечении Ла-Манша рядом с французским побережьем.

    Коментарии (14)
    10 мая 2025, 17:36 • Новости дня
    Туск пригрозил России санкциями Запада за отказ от 30-дневного перемирия
    Туск пригрозил России санкциями Запада за отказ от 30-дневного перемирия
    @ Vitalii Nosach/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны готовы ужесточить антироссийские санкции, если Россия не согласится на предложенное Западом 30-дневное прекращение огня и немедленные мирные переговоры, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск

    Польский премьер Дональд Туск предупредил о новых санкциях в случае отказа Москвы от 30-дневного перемирия и переговоров по Украине, передает РИА «Новости».

    По его словам, эта позиция была подтверждена всеми участниками встречи, а также президентом США Дональдом Трампом в телефонном разговоре.

    «Мы готовы к усилению санкций и к дальнейшему сосредоточению всего Запада вокруг Украины», – заявил Туск.

    Он также добавил, что инициаторы предложения о перемирии сохраняют осторожный оптимизм относительно его перспектив.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на 30-дневное прекращение огня.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев усомнился в целесообразности угроз России со стороны европейских лидеров, посетивших Киев и обсудивших возможное перемирие.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня, а необходимо устранить первопричины, среди которых угрозы безопасности для России.

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    10 мая 2025, 20:32 • Новости дня
    Журова осудила рукопожатие украинки Костюк с экс-россиянкой Касаткиной после матча
    Журова осудила рукопожатие украинки Костюк с экс-россиянкой Касаткиной после матча
    @ Hannes P Albert/dpa/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Госдумы Светлана Журова назвала рукопожатие между украинкой Мартой Костюк и экс-россиянкой Дарьей Касаткиной двойными стандартами.

    Журова заявила, что Касаткина теперь не россиянка, поэтому Костюк и пожала ей руку, передает «Спорт-Экспресс».

    По словам депутата, поступок украинки означает, что в случае, если российские спортсмены сменят гражданство, то украинцы начнут жать им руку.

    «По сути-то Касаткина – русская. Удивительная вещь, ничего не сказать. Это абсурд и двойные стандарты», – подчеркнула Журова.

    В матче второго круга Костюк одержала победу со счетом 6:4, 6:2.

    Напомним, российская теннисистка Дарья Касаткина объявила о смене спортивного гражданства на австралийское.

    Журова призывала не хейтить Касаткину за смену гражданства.

    Легендарная советская фигуристка Ирина Роднина прокомментировала решение теннисистки Дарьи Касаткиной пословицей про бабу и воз. Комментатор Дмитрий Губерниев, между тем, заявлял, что теннисистка Дарья Касаткина имеет полное право выбирать, под флагом какой страны выступать, и осудил тех, кто называет ее за это предательницей.

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    10 мая 2025, 15:45 • Новости дня
    N-TV: Британский флот перехватил подлодку России у берегов Франции

    Британский флот перехватил подлодку «Краснодар» у берегов Франции

    N-TV: Британский флот перехватил подлодку России у берегов Франции
    @ Алексей Павлишак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская подводная лодка «Краснодар» была перехвачена военными Великобритании при пересечении Ла-Манша рядом с французским побережьем.

    Инцидент произошел у берегов Франции, передает Газета.ру. По информации немецкого телеканала n-tv, российская подводная лодка «Краснодар» возвращалась из Средиземного моря в Россию и пересекала Ла-Манш.

    За подлодкой с воздуха наблюдал британский военный вертолет. Затем корабль Королевского флота Британии HMS Tyne осуществил перехват российского судна у побережья Франции. На телеканале n-tv опубликовано видео наблюдения за проходящей субмариной.

    Иных подробностей о происшествии не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Королевский военно-морской флот Британии сопроводил российские военные корабли в проливе Ла-Манш. Королевские военно-воздушные силы Британии перехватили российские самолеты над Балтийским морем.

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    11 мая 2025, 01:56 • Новости дня
    Путин предложил начать переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая
    Путин предложил начать переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры, прерванные украинскими властями, 15 мая в Стамбуле. Путин не исключил договоренности о перемирии в ходе переговоров с Украиной.

    «Не мы прервали переговоры в 2022 году. Это сделала украинская сторона», – заявил Путин. Российский лидер предложил Киеву возобновить прямые переговоры без всяких предварительных условий, передает ТАСС.

    «Начать предлагаем без промедления, уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, где они (переговоры) проводились ранее, и там, где они были прерваны», – сказал он.

    Он указал, что Россия никогда не отказывалась от диалога с Украиной, передает РИА «Новости».

    Москва «настроена на серьезные переговоры» с Киевом, которые должны позволить «устранить первопричины конфликта» и открыть дорогу «долгосрочному, прочному миру на историческую перспективу», сказал он.

    Путин подчеркнул, что «сейчас идут боевые действия, война», Москва же выступает за возобновление переговоров. «Ну чего здесь плохого? Те, кто действительно хочет мира, не может это не поддержать», – сказал он.

    «Наше предложение, что называется, на столе, решение сейчас за украинскими властями и их кураторами, которые руководствуются, похоже, своими личными политическими амбициями, а не интересами своих народов», – сказал Путин.

    При этом президент заявил: «Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня. Причем о реальном перемирии, которое соблюдалось бы не только Россией, но и украинской стороной».

    «Было бы первым шагом, повторяю, к долгосрочному, устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооруженного конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов. Кому нужен такой мир?» – заявил он.

    Напомним, срок перемирия, которое Москва объявила в зоне специальной военной операции в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, закончился.

    Лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины призвали к полному прекращению огня с 12 мая сроком не менее 30 суток. В заявлении также содержится предупреждение о введении более жестких санкций против банковского и энергетического сектора России, если Москва откажется поддержать полное прекращение огня.

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