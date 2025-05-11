Суд смягчил сроки фигурантам дела об «аргентинском кокаине»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Второй кассационный суд общей юрисдикции принял решение смягчить сроки наказания и размеры штрафов по делу о контрабанде крупной партии кокаина из Аргентины в Россию, сообщает ТАСС. На скамье подсудимых оказались Андрей Ковальчук, который выдавал себя за сотрудника российских спецслужб, а также Александр Абянов и Владимир Калмыков.

«Каждому из них назначить путем частичного сложения наказаний в виде лишения свободы: Ковальчуку А. Н. – сроком на 17 лет со штрафом в размере 1 700 000 рублей, Абянову А. А. – сроком на 16 лет со штрафом в размере 1 500 000 рублей, Калмыкову В. Н. – сроком на 15 лет со штрафом в размере 900 000 рублей», – отмечается в решении суда. Ранее осужденные получили более длительные сроки и более крупные штрафы, однако кассация сочла возможным их уменьшить.

Как писала газета ВЗГЛЯД, фигурант «кокаинового дела» заявил о провокации со стороны спецслужб США. «Кокаиновый скандал» выявил изъяны в системе безопасности российских посольств. Организатор наркотрафика объяснил наличие 12 чемоданов в посольстве необходимостью перевезти вещи.