Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, украинские военные перебрасывают к Красноармейску (Покровску) в Донецкой Народной Республике солдат, не прошедших полноценного обучения, чтобы попытаться как можно дольше удержать город, передает ТАСС.

По словам Водолацкого, подразделения ВСУ оказываются в тяжелой ситуации из-за того, что российские силы постепенно окружают Красноармейск, перекрывая пути доставки вооружения и возможности ротации личного состава.

Депутат уточнил, что к Красноармейску отправляют как необученных новобранцев, так и военных, прошедших сокращенную программу подготовки на Западе, которая теперь занимает полтора месяца вместо обычных трех. Водолацкий подчеркнул, что доставка личного состава осуществляется поездами через Польшу, и добавил, что увеличение количества направляемых солдат приведет к большим потерям среди украинских военных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины не смогли прорвать оборону на Красноармейском направлении. Командование ВСУ перебросило четыре бригады для удержания Красноармейска. К Красноармейску также перекинули наемников и батальон «Скала».