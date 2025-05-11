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    Эксперт заявил об отсутствии смысла в инициативе «коалиции желающих» о новом перемирии
    С Гузеевой взыскали долг по коммунальным платежам
    Трамп анонсировал «большую неделю» в переговорах по Украине
    Путин указал на саботирование Киевом инициатив по прекращению огня
    Путин завершил четырехдневную серию международных встреч
    Военкор объяснил количество орденов у генерала КНДР
    Туск пригрозил России санкциями Запада за отказ от 30-дневного перемирия
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как сосуществуют война и мир

    Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.

    2 комментария
    Дмитрий Соколов-Митрич Дмитрий Соколов-Митрич Победа наших дедов – это подвиг милосердия

    Что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм? С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.

    11 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева День Победы – самый важный праздник на войне

    Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.

    3 комментария
    11 мая 2025, 09:56 • Новости дня

    Водолацкий заявил о переброске Киевом необученных солдат под Красноармейск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Попытки удержать Красноармейск привели к тому, что Киев направляет на это направление бойцов, не прошедших полноценное обучение, а некоторые из них свернули подготовку на Западе в полтора раза быстрее, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

    По его словам, украинские военные перебрасывают к Красноармейску (Покровску) в Донецкой Народной Республике солдат, не прошедших полноценного обучения, чтобы попытаться как можно дольше удержать город, передает ТАСС.

    По словам Водолацкого, подразделения ВСУ оказываются в тяжелой ситуации из-за того, что российские силы постепенно окружают Красноармейск, перекрывая пути доставки вооружения и возможности ротации личного состава.

    Депутат уточнил, что к Красноармейску отправляют как необученных новобранцев, так и военных, прошедших сокращенную программу подготовки на Западе, которая теперь занимает полтора месяца вместо обычных трех. Водолацкий подчеркнул, что доставка личного состава осуществляется поездами через Польшу, и добавил, что увеличение количества направляемых солдат приведет к большим потерям среди украинских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины не смогли прорвать оборону на Красноармейском направлении. Командование ВСУ перебросило четыре бригады для удержания Красноармейска. К Красноармейску также перекинули наемников и батальон «Скала».

    11 мая 2025, 02:46 • Новости дня
    Лукьянов: Москва сделала элегантный ход в ответ на ультиматум Европы и Киева

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сделал «элегантный ход» в ответ на «ультиматум» Украины и Европы, заявил политолог Федор Лукьянов, комментируя предложение Москвы возобновить стамбульские переговоры.

    «Элегантный ход в ответ на то, что в Киеве и Европе назвали ультиматумом. Возобновить стамбульские переговоры – прямые и без предварительных условий. С того места, на чём прервали в 2022-м», – заявил Лукьянов в Telegram.

    При этом он отметил, что вопрос перемирия предлагается решать «уже по итогам этих переговоров». Как пояснил Лукьянов, «боевые действия продолжаются до достижения договоренностей, как и было понятно с самого начала».

    «Большая игра и война идут своим чередом», – заявил он, отметив, что теперь нужно дождаться «реакции визави». Он напомнил, что те «днем вроде как турбосанкциями грозили, если перемирия с понедельника не будет».

    Напомним, лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины призвали к полному прекращению огня с 12 мая сроком не менее 30 суток. В заявлении также содержится предупреждение о введении более жестких санкций против банковского и энергетического сектора России, если Москва откажется поддержать полное прекращение огня.

    Путин в своем выступлении, подводя итоги торжественных мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, предложил Киеву возобновить прямые переговоры, прерванные украинскими властями, 15 мая в Стамбуле. Путин не исключил договоренности о перемирии в ходе переговоров с Украиной.

    «(Такое перемирие ) было бы первым шагом, повторяю, к долгосрочному, устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооруженного конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов. Кому нужен такой мир?» – заявил Путин.

    Он также указал на «хамскую манеру» Европы разговаривать с Россией ультиматумами.

    Коментарии (13)
    10 мая 2025, 14:02 • Новости дня
    ВС России зеркально отреагировали на нарушение ВСУ режима прекращения огня
    ВС России зеркально отреагировали на нарушение ВСУ режима прекращения огня
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    ВС России зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и продолжат действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на преступные посягательства киевского режима, отметили в Минобороны. В ведомстве сообщили, что было зафиксировано 9318 нарушений режима прекращения огня.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух бригад теробороны, не соблюдавших режим временного прекращения огня, объявленного в дни празднования 80-летней годовщины Победы. Нарушения были зафиксированы около Бессаловки и Павловки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили до 220 военнослужащих, четыре бронемашины, шесть орудий полевой артиллерии, был уничтожен склад с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» отразили атаку противника возле Липового в Донецкой народной республике (ДНР).

    При этом ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, две бронемашины, РСЗО «Град» и артиллерийское орудие производства НАТО. Уничтожены станция РЭБ «Кракен» и склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки отразили атаку противника в районе Валентиновки ДНР. Потери ВФУ составили более 110 военнослужащих, четыре бронемашины, три орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Центр» отразили восемь атак противника в районах Новооленовки, Ульяновки, Миролюбовки, Елизаветовки, Котляровки, Новосергеевки и Алексееви ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял более 130 военнослужащих, четыре бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожена станция РЭБ.

    Подразделения группировки «Восток» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, нарушавших режим прекращения огня, у Богатыря, Зеленого Поля и Новополя ДНР.

    Потери противника составили до 130 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии. Уничтожена американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, перечислили в Минобороны.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение не соблюдавшим режим прекращения огня формированиям механизированной бригады ВСУ поблизости от Новоданиловки Запорожской области и Понятовки Херсонской области.

    Были уничтожены более 20 военнослужащих и орудие полевой артиллерии.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России удары не наносились, подчеркнули в Минобороны.

    За минувшие сутки средствами ПВО была уничтожена американская управляемая авиабомба JDAM, а также 86 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 56592 беспилотника, 605 ЗРК, 23 265 танков и других бронемашин, 1561 боевая машина РСЗО, 24 624 орудия полевой артиллерии и минометов, 35 237 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ четырежды пытались прорваться через границу в Курской и Белгородской областях.

    Накануне Минобороны сообщило о 5026 нарушениях перемирия со стороны ВСУ.

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    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

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    11 мая 2025, 01:56 • Новости дня
    Путин предложил начать переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая
    Путин предложил начать переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры, прерванные украинскими властями, 15 мая в Стамбуле. Путин не исключил договоренности о перемирии в ходе переговоров с Украиной.

    «Не мы прервали переговоры в 2022 году. Это сделала украинская сторона», – заявил Путин. Российский лидер предложил Киеву возобновить прямые переговоры без всяких предварительных условий, передает ТАСС.

    «Начать предлагаем без промедления, уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, где они (переговоры) проводились ранее, и там, где они были прерваны», – сказал он.

    Он указал, что Россия никогда не отказывалась от диалога с Украиной, передает РИА «Новости».

    Москва «настроена на серьезные переговоры» с Киевом, которые должны позволить «устранить первопричины конфликта» и открыть дорогу «долгосрочному, прочному миру на историческую перспективу», сказал он.

    Путин подчеркнул, что «сейчас идут боевые действия, война», Москва же выступает за возобновление переговоров. «Ну чего здесь плохого? Те, кто действительно хочет мира, не может это не поддержать», – сказал он.

    «Наше предложение, что называется, на столе, решение сейчас за украинскими властями и их кураторами, которые руководствуются, похоже, своими личными политическими амбициями, а не интересами своих народов», – сказал Путин.

    При этом президент заявил: «Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня. Причем о реальном перемирии, которое соблюдалось бы не только Россией, но и украинской стороной».

    «Было бы первым шагом, повторяю, к долгосрочному, устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооруженного конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов. Кому нужен такой мир?» – заявил он.

    Напомним, срок перемирия, которое Москва объявила в зоне специальной военной операции в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, закончился.

    Лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины призвали к полному прекращению огня с 12 мая сроком не менее 30 суток. В заявлении также содержится предупреждение о введении более жестких санкций против банковского и энергетического сектора России, если Москва откажется поддержать полное прекращение огня.

    Коментарии (21)
    11 мая 2025, 07:57 • Новости дня
    Трамп анонсировал «большую неделю» в переговорах по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне предложения президента России Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле президент США Дональд Трамп заявил о «потенциально великом дне для России и Украины».

    «Потенциально великий день для России и Украины!» – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    Он заявил, что могут быть спасены «сотни тысяч жизней», если конфликт на Украине завершится. По его словам, «это будет совершенно новый и гораздо лучший мир». Трамп выразил намерение «работать» как с Россией, так и с Украиной, чтобы данный сценарий был реализован, передает РИА «Новости».

    Он также сообщил, что «США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле». «Наступает большая неделя!» – заявил он.

    Напомним, Киев и его европейские союзники потребовали от Москвы согласиться на полное прекращение огня с 12 мая. Путин указал на «хамскую манеру» Европы разговаривать с Россией ультиматумами. Он предложил Киеву возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле, не исключив договоренности о перемирии.

    Коментарии (14)
    10 мая 2025, 21:10 • Новости дня
    Песков заявил о готовности России обдумать 30-дневное перемирие на Украине

    Песков: Россия рассмотрит предложение о 30-дневном перемирии на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Россия рассмотрит инициативу о 30-дневном прекращении огня на Украине, но давить на Москву бесполезно, заявил CNN пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Россия рассмотрит предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине.

    «Это новое развитие событий. У нас есть своя позиция», – заявил пресс-секретарь президента в интервью телекомпании CNN.

    Песков напомнил, что несколько дней назад президент России Владимир Путин объявил о прекращении огня на три дня. По его словам, реакции Киева на это предложение не последовало, и он подчеркнул, что также не было критики в адрес Киева за отсутствие ответа, передает ТАСС.

    «Если Киев действительно хочет прекращения огня, почему бы не воспользоваться шансом хотя бы на три дня?», – подчеркнул Песков.

    Отвечая на вопрос журналиста о том, загоняет ли Россию в угол предложение европейских лидеров о 30-дневной паузе с 12 мая, представитель Кремля ответил отрицательно.

    Он добавил, что Москва открыта к диалогу и урегулированию конфликта на Украине, однако подчеркнул, что «Россия устойчива к любому давлению».

    Песков также отметил, что власти России ценят посреднические усилия президента США Дональда Трампа в попытках урегулировать ситуацию.

    Ранее МИД Украины заявил о готовности Киева и западных союзников к прекращению огня на 30 дней.

    СМИ сообщили о существовании плана по прекращению конфликта между Россией и Украиной, который включает 22 пункта, предусматривающих 30-дневное перемирие и отказ США поддерживать вступление Украины в НАТО.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на 30-дневное прекращение огня.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что долгосрочное решение украинского кризиса невозможно достичь только прекращением огня, необходимо устранять первопричины конфликта, в том числе угрозы безопасности для России.

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    10 мая 2025, 20:17 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии реакции Киева на предложение Путина о переговорах
    Песков заявил об отсутствии реакции Киева на предложение Путина о переговорах
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Киев не ответил на предложение Владимира Путина начать прямые переговоры без предварительных условий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, отсутствие официальной реакции со стороны Киева делает ситуацию вокруг переговоров противоречивой, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что Владимир Путин открыт для контактов с любыми зарубежными лидерами, в том числе и с лидерами европейских стран, если те проявят готовность к диалогу. Он отметил, что в Европе слышны в основном противоречивые и конфронтационные заявления, а не призывы к восстановлению отношений с Россией.

    Комментируя отношения с Францией, представитель Кремля сообщил, что в данный момент каналы диалога с президентом Эмманюэлем Макроном отсутствуют. Однако, по его словам, между Москвой и Вашингтоном поддерживаются определенные коммуникации для обсуждения различных вопросов.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на 30-дневное прекращение огня.

    Президент Дональд Трамп выразил растущее недовольство затянувшимся конфликтом между Россией и Украиной.

    До этого Песков отметил, что президент России Владимир Путин неоднократно выражал готовность к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине и ждет реакции Киева, но ответа пока не поступило.

    Коментарии (9)
    11 мая 2025, 02:25 • Новости дня
    Путин указал на саботирование Киевом инициатив по прекращению огня

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не раз выступала с инициативами по прекращению огня, но Киев их саботировал, как произошло и с объявленным на День Победы перемирием, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы на этот святой для нас праздник объявили перемирие в третий раз. При этом мы передавали и тем нашим коллегам на Западе, которые, на мой взгляд, мне кажется, что искренне ищут пути к урегулированию, передавали им и нашу позицию по этому вопросу, по прекращению огня на День Победы, что в будущем не исключаем возможности продлить сроки этого перемирия», – рассказал Путин.

    При этом он подчеркнул, что такое решение возможно только «после анализа того, что произойдет в эти несколько дней, по результатам того, как на наше предложение будет реагировать киевский режим», передает РИА «Новости».

    Со стороны вооруженных сил Украины за «эти три дня объявленного нами прекращения огня» было предпринято «пять целенаправленных попыток нападения на государственную границу» России «в районе Курской области и на стыке с Белгородской областью». Кроме того, на других направлениях российские войска отразили еще 36 атак, сообщил Путин.

    Российские военные специалисты, по его словам, полагают, что украинские атаки «не имели никакого военного значения, проводились исключительно по политическим соображениям». «Противник понес очень большие потери», – приводит слова Путина ТАСС.

    Путин указал, что после объявления Россией 5 мая предложения о прекращении огня «киевские власти уже с 6 на 7 мая предприняли масштабные атаки», задействовав 524 БПЛА и ряд ракет западного производства.

    «Киевские власти – вы, собственно говоря, сами это все видите прекрасно – вообще не откликнулись на наши предложения о прекращении огня», – заявил президент.

    «Россия ранее неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, однако они раз за разом саботировались украинской стороной», – отметил президент.

    Кроме того, Путин указал, что Киев 130 раз нарушал тридцатидневный мораторий на удары по энергообъектам, объявленный в соответствии с договоренностями с США. Украина также почти 5 тыс. раз нарушала пасхальное перемирие, отметил он.

    Напомним, Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры, прерванные украинскими властями, 15 мая в Стамбуле. Он не исключил договоренности о перемирии в ходе переговоров с Украиной.

    Срок перемирия, которое Москва объявила в зоне специальной военной операции в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, закончился.

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    10 мая 2025, 22:52 • Новости дня
    Зеленский опубликовал совместное заявление с союзниками о прекращении огня

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины призвали к полному прекращению огня с 12 мая сроком не менее 30 суток, подчеркнув необходимость эффективного международного мониторинга.

    Совместное заявление глав Франции, Германии, Польши, Британии и Украины по итогам встречи в Киеве было опубликовано Владимиром Зеленским в Telegram-канале.

    В нем указано, что с понедельника, 12 мая, должно начаться полное прекращение огня на Украине сроком не менее 30 суток. Перемирие должно быть всеобъемлющим – в воздухе, на море и на суше и сопровождаться эффективным мониторингом в координации с США.

    Лидеры подчеркнули, что призыв к такому прекращению огня и проведению содержательных переговоров поддерживают Европа и США. В заявлении также содержится предупреждение о введении более жестких санкций против банковского и энергетического сектора России, если Москва откажется поддержать полное прекращение огня. Новые меры будут нацелены на ископаемое топливо, нефть и теневой флот.

    Страны договорились о принятии 17-го пакета санкций Евросоюза и их координации с аналогичными мерами, введенными Британией, Норвегией и Соединенными Штатами. Также участники встречи заявили о намерении продолжить работу по использованию замороженных российских активов, обсудив этот вопрос на предстоящем саммите G7.

    МИД Украины заявил о готовности Киева и западных союзников к прекращению огня на 30 дней.

    СМИ сообщили о существовании плана по прекращению конфликта между Россией и Украиной, который включает 22 пункта, предусматривающих 30-дневное перемирие и отказ США поддерживать вступление Украины в НАТО.

    Россия заявила, что рассмотрит инициативу о 30-дневном прекращении огня на Украине, однако давить на Москву бесполезно.

    Коментарии (5)
    11 мая 2025, 00:21 • Новости дня
    Завершился срок объявленного Россией перемирия ко Дню Победы
    Завершился срок объявленного Россией перемирия ко Дню Победы
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Срок перемирия, которое Москва объявила в зоне специальной военной операции в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, закончился.

    Указанный при объявлении срок режима прекращения огня завершился в 0.00 мск в ночь с 10 на 11 мая.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил о введении трехдневного перемирия с полуночи 8 мая в честь 80-летия Победы. Днем 10 мая Минобороны России сообщало о зафиксированных 9318 нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ.

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    11 мая 2025, 04:25 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос об уровне возможных переговоров с Украиной в Стамбуле

    Песков заявил о намерении Москвы провести переговоры с Киевом «на соответствующем» уровне

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, на каком уровне состоятся возможные переговоры Москвы и Киева в Стамбуле.

    «На соответствующем», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что лишь «серьезные переговоры» позволят установить «устойчивый мир». При этом Песков отметил, что готовность к таким переговорам демонстрирует Вашингтон, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что украинской стороне надо просто приехать в Стамбул и начать переговоры. «Это достаточно просто, если люди хотят этого, конечно», – заявил Ушаков. Москва сообщит позднее, кто возглавит переговорную группу.

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    10 мая 2025, 13:41 • Новости дня
    ВСУ четырежды пытались прорваться через границу в Курской и Белгородской областях
    ВСУ четырежды пытались прорваться через границу в Курской и Белгородской областях
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Мария Иванова

    Несмотря на объявленный президентом России Владимиром Путиным режима перемирия, ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск, в частности, ими были предприняты четыре попытки прорыва через госграницу в Курской и Белгородской областях, сообщили в Минобороны.

    В соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС России, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 80-летней годовщины Победы – с 00.00 8 мая группировки российских войск в зоне спецоперации продолжают строго соблюдать режим прекращения огня, оставаясь на ранее занятых рубежах и позициях, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Тем не менее ВСУ за это время четырежды попытались прорваться через границу в Курской и Белгородской областях. Они провели 22 атаки и одну разведка боем около Теткино в Курской области, Павловки и Будкок в Сумской области, Березников в Харьковской области, Новоегоровки в Луганской народной республике (ЛНР), Липового, Редкодуба, Валентиновки, Дзержинска, Романовки, Новооленовки, Миролюбовки, Ульяновки, Елизаветовки, Троицкого, Алексеевки, Новоалександровки, Котляровки, Новосергеевки и Веселого в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    В итоге по всей линии боевого соприкосновения противник совершил 2669 обстрелов позиций российских войск из ствольной артиллерии, танков и минометов, а также 46 с применением РСЗО. Также были осуществлены 6562 удара и сброса боеприпасов с беспилотников.

    Всего было зафиксировано 9318 нарушений режима прекращения огня, подытожили в оборонном ведомстве.

    Как сообщалось утром 10 мая, группировка российских войск «Север» в День Победы не допустила прорыва вооруженных сил Украины на территорию Курской и Белгородской областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после поражения в Курской области ВСУ пытаются атаковать регион с нового направления – с территории Сумской области они совершают вылазки в направлении Теткино и Нового Пути.

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    11 мая 2025, 03:35 • Новости дня
    Путин подчеркнул высокие потери ВСУ при нарушении перемирия

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские войска в ходе атак, нарушающих перемирие на День Победы, понесли очень большие потери, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин сообщил, что российские войска отразили попытки вооруженных сил Украины прорваться на территорию России «в районе Курской области и Белгородской области», передает РИА «Новости».

    Российские военные специалисты полагают, что военного значения у этих действий ВСУ не было, атаки проводились исключительно в политических целях. «Противник понес очень большие потери», – заявил президент России.

    Напомним, днем 10 мая Минобороны России сообщало о зафиксированных 9318 нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ. Срок объявленного Россией перемирия завершился.

    Коментарии (0)
    11 мая 2025, 02:35 • Новости дня
    Путин отметил героизм военных КНДР при освобождении Курской области
    Путин отметил героизм военных КНДР при освобождении Курской области
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Антон Антонов

    Северокорейские военные, которые помогали освобождать Курскую область, проявили мужество и героизм, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин отметил, что северокорейские военные «добросовестно выполняли задачи при освобождении пограничных районов Курской области от формирования киевского режима», передает ТАСС.

    «Подчеркну, проявили мужество и героизм, действовали, еще раз это хочу сказать, в высшей степени профессионально, показали хорошую выучку и подготовку», – сказал он.

    Путин рассказал, что с радостью лично выразил благодарность военачальникам Корейской народной армии. Также он был рад «передать самые теплые слова» солдатам и командирам северокорейского спецназа, который воевал в Курской области.

    Напомним, командиры подразделений КНДР, участвовавшие в освобождении Курской области, приняли участие в мероприятиях на Красной площади в Москве. Путин пообщался с военнослужащими из КНДР после окончания парада Победы.

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    10 мая 2025, 15:34 • Новости дня
    МИД Украины заявил о готовности к прекращению огня на 30 дней

    Глава МИД Украины Сибига заявил о готовности Киева к 30-дневному перемирию

    Tекст: Вера Басилая

    Киев и его зарубежные союзники выразили готовность к полному прекращению огня на суше, в воздухе и на море сроком на 30 дней, начиная с понедельника, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

    Глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам встречи «коалиции желающих» заявил о готовности Киева и его союзников к полному прекращению огня на срок не менее 30 дней начиная с понедельника, передает РИА «Новости».

    По его словам, перемирие должно охватить сушу, воздушное пространство и морские районы.

    Сибига уточнил, что после завершения встречи участники обсудили дальнейшие шаги по мирному урегулированию конфликта с президентом США Дональдом Трампом в ходе телефонного разговора, в котором участвовал также Владимир Зеленский. Министр считает, что соблюдение 30-дневного перемирия позволит начать мирные переговоры.

    Ранее в Киев прибыл президент Франции Эммануэль Макрон вместе с лидерами Германии, Британии и Польши для участия во встрече коалиции желающих.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на тридцатидневное прекращение огня.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что идея перемирия на Украине поддерживается Москвой, но требует обсуждения множества нюансов.

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    11 мая 2025, 04:11 • Новости дня
    Ушаков: Украине надо начать переговоры, это достаточно просто

    Tекст: Антон Антонов

    Москва готова к переговорам с Украиной в Стамбуле 15 мая, украинской стороне надо приехать и начать переговоры, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Сейчас сделано предложение о переговорах без условий. Надо приехать и начать переговоры. Это достаточно просто, если люди хотят этого, конечно», – заявил Ушаков журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

    Ушаков подчеркнул, что российская сторона, предложив начать переговоры в четверг, готова будет вести их «с самого утра». Москва ждет реакцию Украины на предложение, передает РИА «Новости».

    Позднее Кремль сообщит, кто возглавит российскую переговорную группу. Ушаков отметил, что переговоры возобновятся с учетом реальной ситуации.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Он не исключил договоренности о перемирии в ходе переговоров.

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