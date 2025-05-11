Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.2 комментария
Водолацкий заявил о переброске Киевом необученных солдат под Красноармейск
Попытки удержать Красноармейск привели к тому, что Киев направляет на это направление бойцов, не прошедших полноценное обучение, а некоторые из них свернули подготовку на Западе в полтора раза быстрее, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
По его словам, украинские военные перебрасывают к Красноармейску (Покровску) в Донецкой Народной Республике солдат, не прошедших полноценного обучения, чтобы попытаться как можно дольше удержать город, передает ТАСС.
По словам Водолацкого, подразделения ВСУ оказываются в тяжелой ситуации из-за того, что российские силы постепенно окружают Красноармейск, перекрывая пути доставки вооружения и возможности ротации личного состава.
Депутат уточнил, что к Красноармейску отправляют как необученных новобранцев, так и военных, прошедших сокращенную программу подготовки на Западе, которая теперь занимает полтора месяца вместо обычных трех. Водолацкий подчеркнул, что доставка личного состава осуществляется поездами через Польшу, и добавил, что увеличение количества направляемых солдат приведет к большим потерям среди украинских военных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины не смогли прорвать оборону на Красноармейском направлении. Командование ВСУ перебросило четыре бригады для удержания Красноармейска. К Красноармейску также перекинули наемников и батальон «Скала».