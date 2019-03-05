Электроснабжение в Новороссийске восстановлено

В Новороссийске Краснодарского края восстановлено энергоснабжение после аварии и возгорания на подстанции, сообщает министерство энергетики России.

«5 марта в 16.32 на подстанции (ПС) 220 кВ «Кирилловская» (филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – «МЭС Юга») действием дифференциальной защиты шин отключились первая и вторая системы шин 110 кВ. Были обесточены: ПС 110 кВ – 9; ТП – 520», – сообщается на сайте Минэнерго.

Причиной оказалось «повреждение фазы «С» выключателя МВ 110 кВ трансформатора Т-3 с выбросом масла и возгоранием». Кроме того, осколками были повреждены «фаза «С» МВ ВЛ 110 «Тоннельная» и фазы «А» и «С» МВ 110 кВ трансформатора Т-4».

«Возгорание ликвидировано персоналом подстанции, пожарные подразделения МЧС России к тушению не вызывались. Без электроснабжения оставались часть бытовых потребителей Новороссийска (около 90 тыс. 500 человек); предприятия местной промышленности. Мощность отключенных потребителей – 94 МВт», – сообщили в министерстве.

В 17.10 на подстанции 220 кВ «Кирилловская» была успешно опробована и включена в работу первая СШ (сборная шина) 110 кВ. В 17.29 части потребителей подано напряжение. В 18.38 включены все присоединения, кроме трансформатора Т-3, всем потребителям подано напряжение.

Ранее сообщалось, что более 120 тыс. жителей города Новороссийск в Краснодарском крае остались без электричества, авария произошла из-за повреждения выключателя на трансформаторе.