Москва заявила об отсутствии контактов с Гуайдо

Директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин заявил, что у Москвы не было никаких контактов с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо.

«То, что считает господин Гуаидо, – это его право, при этом мы знаем, что это абсолютно несамостоятельный политик, который сверяет свой каждый шаг с США, поэтому контактов с ним у нас не было в силу его абсолютной несамостоятельности», – приводит слова Щетинина РИА «Новости».

«Что касается поддержания контактов с оппозицией, мы неоднократно заявляем, что мы безусловно полагаем важным содействие налаживанию внутривенесуэльского диалога между всеми конструктивно и патриотически настроенными силами этой страны. В этом случае мы готовы содействовать налаживанию такого диалога», – добавил директор латиноамериканского департамента.

По его словам, раз Гуайдо «категорически отрицает целесообразность такого диалога, то ответ (о возможности контактов с ним) очевиден».

Ранее, комментируя претензии лидера оппозиции Венесуэлы на пост президента, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что «самозванец на улице сам себя провозгласил президентом».