Крымский мост взяли под охрану скоростные катера

На дежурство в Керченском проливе заступили новые скоростные транспортно-десантные катера Росгвардии БК-16, которые прибыли в Керчь из Севастополя, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Передача катеров морскому отряду войск национальной гвардии РФ проходила в торжественной обстановке под руководством начальника управления объектов охраны на акваториях Росгвардии контр-адмирала Андрея Шатаева», – передает «Коммерсант» сообщение пресс-службы Южного округа войск Росгвардии.

Крымский мост будут охранять два катера, которые прошли ходовые испытания в феврале в Севастополе.

БК-16 оснащены навигационными и радиотехническими системами, позволяющими совершать длительные маневры. Они могут развить скорость до 80 км/ч.

Отметим, что Украина, судя по всему, готовит очередную провокацию в Керченском проливе – Киев, по данным Москвы, намерен прорваться через пролив безо всяких запросов и готов подставить под удар в случае возможного конфликта представителей НАТО на корабли для прорыва.

Однако в США отказались поддерживать эту провокацию Киева.