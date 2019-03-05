Россиянин умер в Непале при падении с параплана

Гражданин России умер в Непале из-за падения параплана, которым он управлял.

Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на представителя полиции республики, передает ТАСС.

«Мы установили личность погибшего, это 42-летний гражданин России Дмитрий Степанишин. После случившегося он был немедленно доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть», – пояснил представитель правоохранительных органов страны.

Сообщается, что россиянин потерял контроль над парапланом из-за мощного ветра, инцидент случился в городе Покхара, который является популярным местом среди спортсменов-экстремалов.

В январе сообщалось, что российский турист умер, упав с балкона третьего этажа отеля на горнолыжном курорте Корвара на севере Италии.