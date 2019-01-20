Россиянин погиб на горнолыжном курорте в Италии

Российский турист упал с балкона третьего этажа отеля на горнолыжном курорте Корвара на севере Италии; скорая, прибывшая к месту происшествия спустя 20 минут, не смогла помочь мужчине, сообщил директор гостиницы Никола Детторино.

Детторино рассказал, что мужчина с супругой и группой друзей заселились в три соседних номера в субботу днем. Спустя пять минут после заселения к стойке регистрации спустилась женщина, которая сообщила, что ее супруг упал с балкона.

«Как говорит женщина, он как будто бы собирался пошутить, попав из одной комнаты в другую через балкон, но не удержался на ограждении», – рассказал он РИА «Новости».

Детторино отметил, что инцидент произошел накануне дня рождения мужчины, которому в воскресенье должно было исполниться 42 года.

Спустя минуту сотрудники отеля прибыли на место происшествия, в течение получаса они пытались помочь мужчине. Спасатели доехали до отеля через 20 минут после звонка, реанимационные мероприятия успехом не увенчались.

Директор гостиницы сообщил, что тело мужчины все еще находится в отеле. «У женщины утром в воскресенье назначена встреча с представителями местного похоронного бюро. Мы оказываем ей всю возможную поддержку и внимание. Потерять жизнь в таких обстоятельствах – та сцена была по-настоящему тяжелая», – добавил он.

В российском генконсульстве в Милане сообщили, что в курсе происшествия и заняты этой ситуацией.

В начале января в Таиланде российский турист погиб, спасая тонущую дочь.