Россиянин утонул при спасении дочери в Таиланде

В Таиланде российский турист погиб, спасая тонущую дочь, сообщают СМИ.

Трагический инцидент произошел на острове Самуи. На пляже стояли знаки, запрещающие купание, но российская семья из четырех человек все равно решила поплавать в море, передает RT со ссылкой на Pattaya Now.

К этому времени уже поднялось волнение, вызванное тропическим ураганом Pabuk, передает РИА «Новости».

В 50 м от берега дочь начала тонуть. 58-летний отец бросился ей на помощь. Он смог вытащить девочку на мелководье, но там его накрыла большая волна, ударив мужчину головой о камни.

Когда мужчину вытащили из воды, он не подавал признаков жизни, реанимировать его не удалось.