Москалькова заявила о желании присутствовать на заседании по делу Вышинского

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в беседе с украинской коллегой Людмилой Денисовой заявила, что хотела бы присутствовать на судебном заседании по делу журналиста Кирилла Вышинского.

4 марта в Женеве Москалькова приняла участие в собрании членов Европейской сети Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека (ГАНРИ), говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

В кулуарах правозащитница переговорила с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой. Они обменялись вопросами по гражданам, содержащимся в пенитенциарных учреждениях двух стран.

Денисова сообщила, что «Вышинского переводят в Киевское СИЗО для рассмотрения апелляционной жалобы о продлении содержания под стражей». По предварительной информации, дело будет рассматриваться 20 марта.

«Я сообщила, что хотела бы присутствовать на суде. В любом случае это очень важная информация, ведь Вышинского на протяжении долгого времени содержат под стражей просто за выполнение профессиональной деятельности», – сообщила Москалькова.

Омбудсмены также обсудили вопросы, связанные с судьбой военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова. Выяснилось, что мать Одинцова может навещать его в Киевском СИЗО.

Также по просьбе Москальковой «сотрудники украинского омбудсмена посетили Баранова и сообщили, что жалоб нет», однако здесь «информация расходится – условия содержания в колонии сложные, была просьба перевести его в другую колонию».

Людмила Денисова спрашивала о судьбе Эдема Бекирова, Владимира Дудки и Павла Гриба в части оказания им медицинской помощи. По словам российского омбудсмена, судебное рассмотрение дела Гриба идет в Ростове-на-Дону, его уже туда перевели, Бекирова посетили члены ОНК в СИЗО-1 Симферополя, он не высказывал жалоб на свое здоровье.

В отношении Дудки украинский уполномоченный также получил информацию о состоянии здоровья, его также посещали ОНК и уже оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что Москалькова решила просить после выборов на Украине передать двух осужденных россиян.