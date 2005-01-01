Стартовал видеопроект об успешных российских стартапах «Ты тоже можешь!»

Деловая газета ВЗГЛЯД запускает новый видеопроект об успешных российских стартапах «Ты тоже можешь!».

Один ролик – одна история успеха представителя молодого поколения малого бизнеса России. Цель проекта – показать на живом примере, что любой бизнес начинается с мечты, и эта мечта осуществима, главное – верить и не бояться ошибиться. Без стартового капитала и в одиночку, в гараже и без нужного опыта, рискнув стабильной работой и вопреки стереотипам – ты тоже можешь!



Героями первого видео стали молодые предприниматели из Ростова-на-Дону Илья Полегенько и Карен Мухтарьян, запустившие проект WoodMood по производству эксклюзивной мебели и деталей интерьера из массива натурального дерева.