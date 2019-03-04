Стало известно о продолжении массового конфликта чеченцев и азербайджанцев после драки в Москве

Массовая драка в Печатниках, закончившаяся убийством Гариба Оруджова и травмами множества людей, получила продолжение: на юго-востоке Москвы похитили уроженца Азербайджана, который подозревается в издевательствах над чеченцем Алиханом, из-за которого начался конфликт.

По данным источника «Росбалта» из правоохранительных органов, после массовой драки у ресторана «Неолит» в Печатниках конфликт не прекратился. После драки нападавшие сразу же покинули столицу. Часть боевиков сумели задержать по горячим следам, однако большинство нападающих успели скрыться, в том числе те, кто участвовал в расстреле Гариба Оруджова.

После громкого освещения драки в СМИ и социальных сетях у конфликтующих группировок появились свои последователи.

Сообщается, что в юго-восточной части Москвы выходцы из Чечни похитили уроженца Азербайджана. Участвовавшего в издевательствах над Алиханом азербайджанца избили и затащили в машину, о его дальнейшей судьбе ничего не известно.

«Состоялось более десятка «стрелок» между воинственно настроенными чеченцами и азербайджанцами, самые массовые побоища произошли в Одинцовском районе и на Варшавском шоссе. Были раненые», – рассказал источник.

По его словам, драки продолжаются до сих пор, а конфликты перенеслись и в СИЗО.

«Зачастую чеченцы, попадая в камеру, где азербайджанец, заявляют ему: а у нас «терпила» азербайджанец, и всячески цепляют. Правда такие ситуации мигом пресекаются «смотрящими». Для того, чтобы все закончилось, люди в самой Чечне, чьего мнения невозможно ослушаться, должны высказаться по данному поводу. И все сразу закончатся. Пока же они молчат», – считает источник.

Ранее чеченец Алихан поссорился с авторитетными азербайджанцами, которые жили в Печатниках и входили в «бригаду Гариба Оруджова». Во время интернет-ссоры Алихан оскорбил не только своих обидчиков, но и выходцев из Азербайджана в целом. На назначенную «стрелку» Алихан приехал один. Его избили, привезли к Оруджову, где издевались несколько часов: например, заставляли по-разному извиняться на камеру, затем видео выложили в сеть.

Некоторые представители чеченской диаспоры были настолько возмущены, что начали съезжаться в Москву из разных регионов России. В итоге порядка 50 человек добрались до Москвы и ворвались в ресторан «Неолит», где помимо многочисленных гостей (в связи с праздником зал был полон) находились и обидчики Алихана. Издевавшихся над чеченцем избили, а следом начали охоту за Оруджовым, которого догнали и убили несколькими выстрелами в спину.

Сообщалось, что в общей сложности у «Неолита» в массовой драке участвовали от 70 до 100 человек, вооруженные ножами и пистолетами, а около 10 были ранены.