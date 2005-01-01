Нафтогаз выбивает из правительства Украины премию за «победу» над Газпромом

Украинский Нафтогаз решил судиться за многомиллионную премию своему руководителю Андрею Коболеву за «победу» над Газпромом.

Иск подан против Государственной аудиторской службы Украины, которая посчитала решение о вознаграждении председателя правления премией в размере 228 млн гривен (8,5 млн долларов) нарушениям распоряжения Кабмина, передает ТАСС со ссылкой на Окружной административный суд Киева.

После решения руководства Нафтогаза о выплатах премий общей суммой в 45,6 млн долларов по итогам Стокгольмского арбитража грянул скандал: украинское правительство запретило выплаты бонусов и вознаграждений на государственных предприятиях и в целом заявило о том, что пора пересмотреть уровень зарплат топ-менеджеров в этих компаниях.

После того как наблюдательный совет Нафтогаза решил продлить на три года контракт с Коболевым с зарплатой в 2,08 млн гривен (77 тыс. долларов), был подан иск. При этом в совете сослались на рекомендацию собственного комитета по назначениям и вознаграждениям, который посчитал, что такой уровень зарплаты соответствует рыночным условиям. Однако премьер Украины Владимир Гройсман тут же заверил, что правительство такого решения не принимало, а также выразил обеспокоенность премированием.

Сам Коболев сам признался в высокой для Украины зарплате, отказавшись называть точную цифру.

«Могу сказать, что моя месячная зарплата – это более семи цифр до запятой. А сколько точно – можно считать», – заявил Коболев.

Отмечается, что по прошлогодним итогам средний заработок на Украине равен 8711 гривнам (320 долларов).

Напомним, что за «победу» над Газпромом на Украине решили наградить в том числе непричастных. Суд на Украине заставил Нафтогаз раскрыть список получивших премии.