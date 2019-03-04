Стало известно, на сколько лет Россия отстает в создании сверхтяжелой ракеты

Россия на три года отстает от большинства космических держав в создании ракеты-носителя сверхтяжелого класса для освоения Луны, сообщили в пресс-службе Научно-производственного объединения (НПО) «Энергомаш».

«Большинство стран-космических держав, и Россия не исключение, уже работают над созданием ракеты сверхтяжелого класса для освоения Луны и окололунного пространства. При этом большинство стран планируют создать ракету уже к 2025 году, в то время как в России этот срок – 2028 год», – сообщили в «Энергомаше», передает РИА «Новости».

В январе источник в ракетно-космической отрасли сообщал, что Роскосмос начал разработку концепции транспортной системы для пилотируемых полетов на орбиту Луны. В феврале в ЦНИИмаш (головного научно-исследовательского института Роскосмоса) назвали год, на который запланирована первая российская пилотируемая экспедиция на Луну. Кроме того, в Роскосмосе задумались над созданием нескольких станций около Луны.