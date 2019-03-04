Стало известно, на сколько лет Россия отстает в создании сверхтяжелой ракеты

Взгляд
4 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 12:31  |  vz.ru
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Что ждет газовый рынок Европы в ближайшее время

2008 год. Это театрализованное представление – протест с требованием закрыть месторождение Гронинген. Теперь мечта экологов сбылась сама собойФото: Piroschka Van De Wouw/Reuters
Гигантское газовое месторождение Гронинген, расположенное в Нидерландах, иссякло. Это событие имеет важнейшее значение не только для всей Европы. Дефицит голубого топлива в Евросоюзе по прогнозам будет все более нарастать. Как это сочетается с переходом европейцев на возобновляемые источники энергии и как происходящее выглядит с точки зрения России? Подробности...
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Посла России в Британии атаковали в годовщину «Солсбери»

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко ждет официальных извинений от газеты Mail on Sunday за грубую ложь Фото: Kirsty O'Connor/PA Images/ТАСС
Накануне годовщины печальных событий в Солсбери с семьей Скрипалей британские СМИ вышли с очередными громкими публикациями. Одно из изданий даже вычислило якобы настоящего шпиона в лице посла России в Великобритании Александра Яковенко. Как был найден «наиглавнейший советско-российский шпион» в Британии и что скрывается за очередными инсинуациями вокруг дела Скрипалей? Подробности...
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Названа причина мирового лидерства Украины по эпидемии кори

По уровню вакцинации детей Украина оказалась на одном уровне с СуданомФото: Виталий Аньков/РИА Новости
Украина побила печальный рекорд по темпам распространения кори – ООН поставила «незалежную» на позорное 1-е место в мире. В СССР болезнь считалась почти экзотической, но теперь наши соседи оказались в одной компании с Филиппинами, опередив такие страны, как Йемен и Судан. Почему на Украине стали умирать от кори и почему самой уязвимой оказалась именно Львовская область? Подробности...
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Национальная мифология уничтожает население Украины

Украинские националисты своими руками уменьшают население УкраиныФото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Как только постмайданная власть начала достигать успехов в вопросах возвращения в европейскую семью народов и решительного отказа от «имперского наследия», то обнаружила, что жить на этой прекрасной Украине вскоре станет некому. Украинцы принялись массово вымирать. И это сильно противоречит тому национальному мифу, который сегодня внедряют в головы оболваненных жителей Украины. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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В мировой политике сложилась ситуация «стратегической паузы»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Накал региональных конфликтов и геополитических споров останется высоким. Никуда не денется и битва глобального начальства с национал-популистскими инсургентами. Но резервы для наступлений и контрнаступлений исчерпаны. Подробности...

Запрос на уважение – всеобщий

Антон Крылов, журналист
У нас – дубина народного гнева, у них – возможность вносить законодательные инициативы. Это довольно грубая формулировка, к тому же глубинно неправильная, потому что нет никаких нас и их. Все хотят уважительного отношения. Подробности...
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Пошлость в России окончательно убила китч

Дометий Завольский, историк-архивист
Многие из намеревавшихся вспомнить и обсудить личность кинорежиссёра Алексея Балабанова, которому исполнилось бы на днях шестьдесят, вместо этого вспоминают НТВ 90-х и рассуждают о роли Игоря Малашенко. Подробности...
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    Какие новые льготы получат семьи с детьми

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    Политические аксиомы Путина

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    Послание Путина Федеральному собранию

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      Русская река затопила американский город

      Река под названием Русская (Russian river) вышла из берегов на севере штата Калифорния из-за проливных дождей. В итоге до небольших городов Гернсвилл и Монте-Рио в округе Сонома к северу от Сан-Франциско можно добраться только на лодках
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      Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

      Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»
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      Женщины по праву отмечают День защитника Отечества

      День защитника Отечества как свой профессиональный праздник в России отмечают порядка 45 тыс. женщин, которые служат в войсках. На фото – участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих РВСН «Макияж под камуфляж»
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        • Не знаю

        Кто виноват в росте агрессии среди школьников?
        • Семья

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        • Общество

        • Интернет

        • Нет никакого роста

        Должна ли Россия удерживать Молдавию в сфере своего влияния?
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        • Не имеет значения

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          Стало известно, на сколько лет Россия отстает в создании сверхтяжелой ракеты

          4 марта 2019, 12:19

          Текст: Алина Назарова

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          Россия на три года отстает от большинства космических держав в создании ракеты-носителя сверхтяжелого класса для освоения Луны, сообщили в пресс-службе Научно-производственного объединения (НПО) «Энергомаш».

          «Большинство стран-космических держав, и Россия не исключение, уже работают над созданием ракеты сверхтяжелого класса для освоения Луны и окололунного пространства. При этом большинство стран планируют создать ракету уже к 2025 году, в то время как в России этот срок – 2028 год», – сообщили в «Энергомаше», передает РИА «Новости».

          В январе источник в ракетно-космической отрасли сообщал, что Роскосмос начал разработку концепции транспортной системы для пилотируемых полетов на орбиту Луны. В феврале в ЦНИИмаш (головного научно-исследовательского института Роскосмоса) назвали год, на который запланирована первая российская пилотируемая экспедиция на Луну. Кроме того, в Роскосмосе задумались над созданием нескольких станций около Луны. 


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