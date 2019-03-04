Россия после 2012 года выдала Грузии восемь шпионов

Восемь граждан Грузии, осужденных в России за шпионаж в пользу Грузии после войны 2008 года, переданы грузинской стороне в результате работы в эти годы формата переговоров между замминистра иностранных дел РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьер-министра Грузии Зураба Абашидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Это – конкретная помощь людям. Их отпустили раньше срока, и они вернулись в свои семьи», – заявил Зураб Абашидзе телекомпании «Имеди».

Осужденные отбывали сроки от 10 до 14 лет лишения свободы.

Формат «Карасин – Абашидзе» работает после смены властей в Грузии в 2012 году.

«На 2013 год Грузия из-за эмбарго в Россию не продавала ничего. С того момента в Россию из Грузии экспортировано продукции на один миллиард 600 млн долларов, – сказал Зураб Абашидзе. – Это помогло многим нашим компаниям, производителям, фермерам, виноделам и так далее».

В понедельник он выступит на парламентских слушаниях по переговорам с Россией.

Между двумя странами нет дипломатических отношений после войны.