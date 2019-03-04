Рейтинг президента Южной Кореи упал после саммита США – КНДР

Рейтинг южнокорейского президента Мун Чжэ Ина понизился на фоне саммита США – КНДР, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Realmeter среди 2 тыс. жителей страны.

Рейтинг главы Южной Кореи составил 49,4%, что на 1,6% ниже, чем на минувшей неделе, передает ТАСС.

Отрицательно оценивают деятельность президента 44,4% опрошенных – это на 0,3% больше, чем неделю назад.

Организаторы исследования считают, что падение связано с завышенными ожиданиями от завершившегося безрезультатно ханойского саммита США и КНДР, на который правительство страны возлагало большие надежды.

Отмечается, что разрыв в уровне поддержки крупнейшей правящей и главной оппозиционной партии сократился. Так, показатель правящей Демократической партии «Тобуро» составил 38,3%, а Корейской партии свободы – 28,8%.

Статистическая погрешность при обработке данных составляет 2,2% при уровне достоверности 95%.

Напомним, переговоры президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына состоялись 28 февраля на саммите в Ханое и завершились досрочно; стороны так и не договорились о подписании итогового документа.

По словам Трампа, Пхеньян потребовал отмены всех санкций в обмен на ликвидацию одного лишь ядерного центра в Йонбене в 80 километрах к северу от Пхеньяна, но США такой вариант не устроил.

Позже была названа причина досрочного завершения саммита США и КНДР, связанная с требованием Вашингтона ликвидировать секретное предприятие по обогащению урана недалеко от Пхеньяна.