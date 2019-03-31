«Спартак» забил необычный гол с пенальти

В Сети появилось видео гола с пенальти в матче команды «Спартак» 2002 года рождения против «Орландо Пайретс» на турнире в ЮАР: вратарь спас команду, начал праздновать победу, но мяч спустя несколько секунд приземлился за линию ворот.

Гол был забит на турнире Future Сhampions в ЮАР. В финале «Спартак-2002» играл с южноафриканским «Орландо Пайретс». Основное время закончилось со счетом 1:1. В серии пенальти южноафриканцы были в шаге от победы, но вратарь не уследил за мячом, отбитым им после пенальти в исполнении российского футболиста, сообщает Sports.ru.

Не знаю, видели вы или ещё нет, но вчера на турнире юношеских команд в ЮАР в матче Спартака была серия пенальти, в которой произошло ЭТО pic.twitter.com/SUyAwKcreH — Дмитрий Жичкин (@zhichkin23) 31 марта 2019 г.

Этот курьезный гол не помог «Спартаку» – в серии пенальти сильнее оказалась команда «Орландо Пайретс».