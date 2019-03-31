Spiegel рассказал об «экзистенциальном кризисе» НАТО

Спустя 70 лет после основания НАТО переживает «экзистенциальный кризис», главные проблемы альянса – США при Дональде Трампе и Германия, которая не хочет исполнять свои обещания, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

НАТО погрязло в «экзистенциальном кризисе», отмечает автор статьи. Он пишет, что Турция шаг за шагом отдаляется от альянса в сторону России, итальянское правительство «заигрывает с Москвой и Пекином», на востоке угрозой называется Россия, а на юге – миграция и терроризм, передает RT.

Однако крупнейшей опасностью для НАТО автор считает проблемы внутри альянса: это «огромная американская проблема» с Дональдом Трампом, который считает международные организации избыточными и которого советники с трудом уговаривают не ставить под сомнение существование и полезность НАТО.

Кроме того, проблемой называется и Германия, которая «легкомысленно ставит на кон будущее альянса», соглашалась увеличить оборонный бюджет до 2% ВВП, потом обещала увеличить его до 1,5% к 2024 году, но и эту цель поставила под вопрос.

Эти две проблемы опасно сплетаются между собой, пишет Der Spiegel. Невыполнение обещания Германией, как полагают эксперты издания, «будет иметь долгосрочные последствия для дееспособности и солидарности в НАТО». Также эксперты призывают не верить слепо в то, что выход США из НАТО при Трампе невозможен.

Между европейскими союзниками альянса нет никакого взаимопонимания, в худшем случае американцы выйдут из союза, и в этом обвинят Берлин. Однако это абсурдная ситуация, пишет Der Spiegel, отмечая, что после войны НАТО создавалось как союз против немецкого милитаризма, но сейчас безопасности Европы угрожает сдержанность Берлина в военной сфере.

Der Spiegel заявляет, что плачевное состояние бундесвера превратило Германию в посмешище, а канцлер Ангела Меркель высказалась против постоянного размещения подразделений НАТО в странах Восточной Европы, указывая на нарушение договора между Россией и НАТО от 1997 года.

Издание вспоминает твит сына президента США, Дональда Трампа-младшего, который заявил, что немцы только делают вид, что готовы тратить обещанные средства ради защиты Америкой от России, но теперь хотят нарушить обещание.

«С такими друзьями не нужно врагов», – заключает Der Spiegel, цитируя слова Трампа-младшего.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации в НАТО, которое пытается спастись от развала с помощью расширения на восток.