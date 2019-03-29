Украинцы запустили в соцсетях флешмоб прощания с Порошенко

Украинские интернет-пользователи отмечают день президентских выборов флешмобом с хэштегом «остаточнепрощавай», что в переводе означает «окончательное прощай»; эту фразу они адресуют действующему главе украинского государства Петру Порошенко.

Фразу «окончательное прощай» часто использует сам Порошенко, когда выступает с заявлениями о России и СССР.

Украинцы выкладывают посты, посвященные выборам президента, или собственные фотографии после голосования, сопровождая их хэштегом «остаточнепрощавай», выражая таким образом надежду на смену власти.

Ранее сообщалось, что на избирательном участке у Порошенко спросили, за кого он будет голосовать во втором туре – за Юлию Тимошенко или за Владимира Зеленского.

На ваш взгляд Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине? Порошенко - Зеленский

Порошенко - Тимошенко

Зеленский - Тимошенко



В воскресенье на Украине проходят президентские выборы. На высший государственный пост претендуют рекордные 39 кандидатов. Лидерами гонки считаются шоумен Владимир Зеленский, пользующийся наибольшей поддержкой украинских граждан, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Ожидается, что будущий президент Украины определится во втором туре.

По последним данным, явка на выборы президента Украины составила около 17%.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие главные сюрпризы преподнесли нынешние выборы главы украинского государства.

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