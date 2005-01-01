Певицу Maruv обокрали в аэропорту Киева

Украинскую певицу Анну Корсун (Maruv) обокрали в киевском международном аэропорту Борисполь, об этом исполнительница рассказала в своем Instagram Stories.

По словам певицы, воры украли бижутерию, приняв ее за драгоценности. При этом Maruv отметила, что подобные инциденты в киевском аэропорту происходят регулярно, передает РИА «Новости».

«Если вы собираетесь вылетать из Борисполя, и особенно МАУ (флагманская авиакомпания и самый крупный авиаперевозчик Украины), тщательно пакуйте свой багаж, потому что рискуете быть взломаны и ограблены, как я», – предупредила Корсун.

Ранее на этой неделе Maruv приезжала в Москву.

Напомним, Maruv победила в украинском национальном отборе на Евровидение-2019, однако отказалась представлять Украину на «Евровидении» из-за давления со стороны властей. В итоге Украина решила не принимать участие в песенном конкурсе, а сама Maruv поддержала российского исполнителя Сергея Лазарева.

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