Maruv приехала в Россию

Украинская певица Анна Корсун (Maruv), которая отказалась представлять Украину на «Евровидении», приехала в Москву.

В Instagram она опубликовала фотографии из московской студии радиостанции Energy.

Радиостанция в Instagram сообщила, что Maruv дала «откровенное интервью» и вживую исполнила несколько треков.