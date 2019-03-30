Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку под Казанью

Принадлежащий «Казанскому авиапредприятию» вертолет Ми-2, выполнявший полет по маршруту Студенец – Песчаные Ковали для осмотра нефтепровода, совершил вынужденную посадку в востоку от Казани, в районе села Старое Шигалеево, сообщили в пресс-службе МВД по республике Татарстан.

По предварительным данным, на борту находились три человека, все они живы, передает ТАСС.

По информации пресс-службы Приволжского следственного управления на транспорте СК России, на место выехали следователи и криминалисты ведомства, организована доследственная проверка.

Там также сообщили, что у вертолета в полете произошел отказ левого двигателя.

По данным главного управления МЧС России по Татарстану, в республике – сильный западный ветер порывами 15-20 м/с и метель с существенным ухудшением видимости.