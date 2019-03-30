Названо место прощания с экс-главредом «Коммерсант-Власть»

Прощание с бывшим главным редактором «Коммерсант-Власть» Максимом Ковальским состоится в понедельник, 1 апреля, в Центральном доме литераторов (ЦДЛ) в Москве.

Прощание с бывшим главным редактором «Коммерсант-Власть» Максимом Ковальским состоится в понедельник, 1 апреля, в Центральном доме литераторов (ЦДЛ) в Москве.

Церемония начнется в 11.00 и ориентировочно продлится до 14.00, сообщается на сайте «Коммерсанта».

Ковальский скончался 29 марта в 22.30, ему было 54 года, сообщает издание.

«Без малого тридцать лет, отданные Максимом «Коммерсанту», вместили не только работу выпускающего редактора газеты и главного редактора журнала «Власть», но и создание самого бренда «Коммерсант», – отмечается в сообщении.

Максим Ковальский родился в 1964 году, в 1986 году он окончил филологический факультет МГУ. С 1986 по 1988 годы он преподавал русский язык и математику в школе, после чего работал во Всесоюзном центре переводов.

Работу в издательском доме «Коммерсанте» он начал в 1990 году. Он трудился на должности корректора, рерайтера, главой службы рерайтеров, выпускающим редактором.