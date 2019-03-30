Под Тверью умерла покрашенная в синий цвет собака

В городе Удомле Тверской области собака, покрашенная в синий цвет, погибла, попав под колеса автомобиля; как сообщают очевидцы, животное было дезориентировано из-за издевательств.

Местные жители в социальных сетях сообщили, что по улицам Удомли бегает беспризорная собака, шерсть которой покрасили в синий цвет. Позднее сообщили, что собаку сбила машина, пишет «Московский комсомолец».

Уточняется, что пса привезли в ветеринарную клинику, но спасти его не удалось. В комментариях пишут, что над животным издевались подростки.

Не исключено, что именно это стало причиной гибели животного – химическая краска на шерсти могла повлиять на поведение собаки и привести к дезориентации, добавляет «МК».

О случаях жестокого обращения с животными в последнее время сообщается все чаще. Подобные инциденты вызывают широкий общественный резонанс, регулярно звучат призывы ужесточить наказание за издевательство над животными.

Напомним, что в конце этой недели суд в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края приговорил к году лишения свободы в колонии-поселении местного жителя за жестокое обращение с котом. До этого суд в Арзамасе приговорил местного жителя к трем годам и двум месяцам лишения свободы в колонии-поселении за убийство кошки и трех котят; позже ему ужесточили наказание.