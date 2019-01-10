Убийце кошки с котятами в Арзамасе ужесточили приговор

После повторного рассмотрения уголовного дела городской суд Арзамаса ужесточил приговор местному жителю, который жестоко убил кошку и трех котят.

Старший помощник Арзамасского городского прокурора Людмила Золотарева сообщила об ужесточении наказания из-за жестокого обращения подсудимого с животными, пишет NewsRoom24.

Согласно материалам дела, мужчина поссорился со своей сожительницей в ходе совместного распития спиртных напитков, после чего решил расправиться с находившимися в квартире кошкой и тремя котятами, передает «Интерфакс».

Живодер раздавил кошку, сломав ей ребра, а котятам оторвал головы. Также одному из котят он оторвал две лапы.

Суд приговорил преступника к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Обе стороны обжаловали решение, и после повторного рассмотрения дела злоумышленник получил 3 года и 7 месяцев лишения свободы.