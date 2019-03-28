Повесившего кота мужчину приговорили к реальному сроку

Суд в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края приговорил к году лишения свободы в колонии-поселении местного жителя за жестокое обращение с котом, сообщает прокуратура региона.

Установлено, что обвиняемый в феврале 2019 года затянул на шее кота веревку и повесил животное на балкон своей квартиры, передает РИА «Новости».

Свидетелями преступления стали прохожие, в том числе и дети, которые сняли происходящее на камеру мобильного телефона и выложили видео в соцсетях.

После появления ролика правоохранительные органы провели проверку и возбудили уголовное дело.

Мужчина был признан виновным в жестоком обращении с животным. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Ранее в Арзамасе суд приговорил местного жителя к трем годам и двум месяцам лишения свободы в колонии-поселении за убийство кошки и трех котят. Позже ему ужесточили наказание.