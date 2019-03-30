Папа Римский объяснил, почему не дал верующим целовать свою руку

Папа Римский Франциск не давал целовать свою руку верующим во время церемонии, поскольку заботился об их здоровье, об этом сообщил сам священнослужитель.

«Все очень просто, [после первых поцелуев] рука была мокрой, и я подумал, что становится рассадником микробов. Простое соображение соблюдения гигиены», – пояснил Франциск, передает ТАСС.

Инцидент произошел во время паломничества в итальянском городе Лорето, где находится святилище дома Богоматери, привезенного со Святой земли во время крестовых походов.

Согласно программе, понтифик должен был приветствовать верующих в местном храме. На видео было запечатлено, как Франциск убирал руку, когда верующие по традиции пытались прикладываться к «Кольцу рыбака» на его пальце.

«Объяснение папы совершенно ясное и понятное и снимает все вопросы», – пояснил временный глава Службы печати Святого престола Алессандро Джизоти.