Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД

На шпиль высотного здания Министерства иностранных дел на Смоленской площади в Москве вернулось семейство соколов-сапсанов.

«На шпиль здания МИД на Смоленской площади вернулось семейство соколов-сапсанов, обитавшее там еще до реконструкции! По завершении ремонтных работ на верхней секции высотки инженеры встроили в шпиль искусственное птичье гнездо с мелким щебнем, чтобы создать максимально удобные условия обитания для птиц», – сообщил МИД на странице в Facebook.

За соколами дистанционно наблюдают орнитологи из научно-методического центра «Биоразнообразие». Сейчас у птиц идет период кладки яиц и высиживания потомства. В скором времени можно рассчитывать на то, что удастся увидеть потомство сапсанов.

Специально для птиц инженеры встроили в шпиль искусственное гнездо с мелким щебнем для создания комфортных условий.

Семью сапсанов обнаружили на шпиле российского МИД во время ремонта здания осенью 2016 года. После этого птицы кочевали по высоткам Москвы, но специалисты заверяли, что они вернутся на шпиль МИД.