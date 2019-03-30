Врио губернатора Петербурга назвал желательный для горожан размер зарплаты

«Такие предприятия, как ваше, нам нужны, так как вы уже добились зарплат по 100 тыс. рублей, а нам надо, чтобы по городу такая средняя была. К тому же эти лекарства очень дорогие, а мы их у вас будем получать без посредников», – сказал врио губернатора Санкт-Петербурга, обращаясь в воскресенье к сотрудникам компании «Биокад».

Завод компании «Биокад» производит лекарства для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний, поясняет петербургский городской портал 78.ru. Издание сообщает: в июне этого года во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет запущен в работу новый корпус завода, что даст триста новых рабочих мест. В новом корпусе будут производить субстанцию для производства лекарств.

Кроме того, в воскресенье Беглов во время объезда Петродворцового района посетил стадион «Спартак» в пригороде Санкт-Петербурга, Ломоносове – где сыграл в настольный теннис. Как сообщают «Невские новости», врио губернатора пообщался не только с руководством стадиона, но и с юными спортсменами и их родителями. Руководители спортивного объекта пожаловались врио губернатора на недоделки, оставшиеся со времен строительства (напомним, реконструкция «Спартака» была проведена в рамках подготовки к ЧМ-2018), и на некачественно выполненные работы. Претензий довольно много: от невыполненных требований городского водоканала до недочетов в благоустройстве территории. Врио губернатору рассказали, что подрядчик не работает на объекте с новогодних праздников. Как сообщает 78.ru, Беглов подчеркнул: «Такие подрядчики городу не нужны. Пусть устраняют все недостатки до июня».

Юные спортсмены обратились к врио с просьбой уложить на арене искусственное покрытие, которое позволило бы заниматься футболом круглый год и в любую погоду. Беглов пообещал заменить газон за счет включения объекта в федеральную программу «Наследие».

Во время той же плановой поездки в Петродворцовый район Беглов заглянул в один из дворов Ломоносова и пообщался с жителями окрестных домов. Они пожаловались городскому руководителю на то, что на их улице нет света, а детские площадки обустроены таким образом, что на них постоянно образуются лужи, и дети не могут там играть.

Беглов пообещал летом решить вопрос с электрификацией двора, а также отметил, что со своими проблемами местные жители могут обращаться к муниципальным депутатам, потому что они обязаны заботиться о благополучии жителей вверенной им территории, сообщает портал «Невские новости».