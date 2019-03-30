Врио губернатора Петербурга отказался экономить на детях

«Петербург продолжает активную работу в рамках национального проекта «Образование». В бюджете города на три года на финансирование мероприятий национального проекта уже запланировано 3,8 млрд рублей», – сообщил в воскресенье временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В питерской «Академии талантов» в воскресенье прошло совещание, посвященное реализации нацпроекта «Образование» в Северо-Западном федеральном округе. Как сообщает сайт администрации Санкт-Петербурга, в совещании приняли участие врио губернатора Александр Беглов, глава федерального министерства просвещения Ольга Васильева, руководители региональных органов управления образования в СЗФО.

В городской администрации напомнили, что накануне в северной столице стартовал Петербургский Международный образовательный форум – в его работе приняли участие представители российских регионов и 33 государств. В эти дни город стал столицей российского образования, подчеркнул Беглов. Он отметил, что правительство Петербурга стремится всё лучшее отдавать детям. Пример тому – историческое здание Академии талантов.

«Петербург продолжает активную работу в рамках национального проекта «Образование», – подчеркнул Беглов, напомнив о сумме, выделенной на три года на мероприятия в рамках нацпроекта – 3,8 млрд рублей. «Экономить на детях мы не будем», – подчеркнул Беглов.

По ряду положений национального проекта Петербург идет с опережением, констатируют в городском правительстве.

На базе «Академии талантов» создан и работает региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, образования и науки.

Петербург одним из первых регионов России, познакомившись с работой «Сириуса», создал такой региональный центр поддержки юных дарований. В феврале прошлого года было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Петербурга и образовательным фондом «Талант и успех».

Одним из главных направлений работы Беглов назвал дополнительное образование и работу по профориентации. Он особо отметил успешный опыт созданного в Петербурге навигатора профессий для школьников. Глава города отметил, что работа здесь идет в разных направлениях: «Ребята должны со школы знать, какие есть профессии, что нужно для их получения, и какую заработную плату они будут получать».

Врио руководителя города подчеркнул: растет престиж рабочих специальностей, особенно на высокотехнологичных предприятиях. На некоторых из них сотрудники, которые стоят у станка, получают заработную плату 100-120 тыс. рублей. «Но такая работа требует хороших знаний математики, языков, постоянного самосовершенствования», – отметил врио губернатора.