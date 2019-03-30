Названа новая версия крушения Boeing в Эфиопии

Крушение самолета Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии могло произойти из-за неисправности датчика угла атаки.

Газета The New York Times со ссылкой на источники, которые были кратко осведомлены о содержании «черных ящиков», сообщает, что датчик мог по ошибке активировать автоматическую систему MCAS, которая выравнивает положение лайнера в воздухе.

Вероятно, передняя часть самолета начала погружаться вниз, что привело к необратимому пикированию.

Ранее источники газеты Wall Street Journal сообщили, что авиакатастрофа могла произойти из-за нарушений в работе MCAS.

Напомним, после катастрофы в Эфиопии, в которой погибли 157 человек (включая трех россиян), в ряде стран мира, в том числе США, запретили эксплуатацию Boeing-737 MAX 8.

В марте стало известно, что специалисты Boeing изменили систему управления авиалайнеров и инструкции пилотов на случай возникновения угрозы заваливания самолета серии 737 MAX на крыло или резкой потери высоты.

Газета ВЗГЛЯД писала, что новую авиакатастрофу Boeing может не пережить.