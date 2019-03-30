Трамп захотел обсудить с Путиным ситуацию в Венесуэле

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в ближайшем будущем может обсудить ситуацию в Венесуэле с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Отвечая на вопросы в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, американский лидер заявил: «Я буду говорить со множеством людей – возможно, с президентом Путиным, возможно, с [председателем КНР] Си Цзиньпином», передает ТАСС.

«Мы, скорее всего, поговорим в будущем», – приводит его заявление Reuters.

Накануне спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс предупредил о возможности введения против России новых американских санкций из-за позиции Москвы по Венесуэле.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «должна уйти» из Венесуэлы. В Кремле заявили, что президент Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности России выразили крайнюю обеспокоенность в связи с прямыми заявлениями ряда стран о намерении продолжать вмешательство во внутренние дела Венесуэлы.

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