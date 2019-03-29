Путин выразил беспокойство заявлениями ряда стран по Венесуэле

Президент Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности России обеспокоены заявлениями ряда стран о намерении продолжать вмешательство во внутренние дела Венесуэлы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В пятницу прошло оперативное совещание президента с постоянными членами Совбеза России.

«По итогам состоявшегося обмена мнениями была выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающимися прямыми заявлениями ряда государств о намерении и дальше вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы, что мешает преодолению внутриполитических проблем, которые переживает эта суверенная страна», – приводит ТАСС слова Пескова.

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«Только сами венесуэльцы должны принимать решения о дальнейшей судьбе своего государства», – подчеркнул Песков.

Напомним, в среду президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна уйти из Венесуэлы, для достижения этой цели у американских властей имеются «все варианты». В Кремле заявили, что третьи страны не должны беспокоиться из-за отношений России и Венесуэлы, право на сотрудничество следует уважать.

В четверг Бразилия заявила, что российские военные специалисты не должны пытаться продлить пребывание Николаса Мадуро у власти в Венесуэле.

Кроме того, во время совещания Путин проинформировал участников об итогах визита в Киргизию, состоявшегося в четверг.

Также, продолжил Песков, на совещании обсуждались текущие вопросы социально-экономического развития России.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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