В футбольные правила внесли серьезные изменения

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на 133-м ежегодном собрании в Абердине (Шотландия) утвердил изменения в правилах футбола, в частности, запретив игрокам атакующей команды при выполнении штрафного удара вставать в стенку.

Так, игроки атакующей команды теперь не смогут вставать в стенку обороняющейся команды, чтобы закрыть обзор вратарю или освободить пространство для полета мяча, передает «Интерфакс».

Кроме того, заменяемых футболистов обязали покидать поле через ближайшую боковую линию, а не тянуть время, проходя через половину поля к скамейке запасных.

Голкиперам во время исполнения пенальти в их ворота разрешили стоять на линии ворот не двумя, а только одной ногой.

Если футболист даже неумышленно сыграл рукой в эпизоде, который привел к голу в ворота соперника, это будут считать нарушением правил.

Изменения вступят в силу в паузе между сезонами – ближайшим летом.