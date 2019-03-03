Немецкий политик заявил о затихании темы Крыма на Западе

Тема статуса Крыма на Западе затихает, поскольку международное сообщество понимает необратимость процесса интеграции полуострова, заявил немецкий политик, глава фракции партии «Левые» в парламенте Квакенбрюка Андреас Маурер.

«Вопрос статуса Крыма на Западе громко уже больше никто не ставит, эта тема затихает, международное сообщество понимает необратимость интеграции полуострова», – сказал РИА «Новости» Маурер, который находится в Крыму для проработки вопроса визита на полуостров крупной немецкой делегации.

По его словам, на Западе уже никто не воспринимает всерьез высказывания нынешних политиков Украины, которые говорят, что смогут вернуть Крым, поскольку понимают, что это невозможно. Маурер подчеркнул, что только Киев пытается вернуть вопрос Крыма в международную повестку, создавая провокации у границ России.

В прошлом году бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что российский Крым – это реальность, которую однажды всем придется признать.