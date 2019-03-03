США и Южная Корея приостановили совместные военные учения

Соединенные Штаты и Республика Корея приняли решение о прекращении совместных командно-штабных учений Key Resolve и полевых маневров Foal Eagle в надежде на то, что этот шаг поможет ускорить процесс денуклеаризации Корейского полуострова, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Такое решение было принято во время телефонного разговора в субботу между южнокорейским министром национальной обороны Чон Ген Ду и исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шанаханом, передает ТАСС.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что у Северной Кореи будет «блестящее будущее» с точки зрения экономики, если власти страны заключат соглашение с Соединенными Штатами. В противном случае, по его словам, у КНДР «не будет никакого экономического будущего».

Северная Корея грозила США отказом от денуклеаризации в случае продолжения политики санкций и давления.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Ким Чен Ын устроил «горькое поражение для Трампа» в Ханое.