В КНДР пригрозили отказом от денуклеаризации

Пхеньян может отказаться от денуклеаризации, если США продолжат придерживаться политики санкций и давления на страну, говорится в комментарии Института по делам США при МИД КНДР.

«Если высокопоставленные представители американской администрации считают, что смогут заставить нас отказаться от ядерного оружия путем повышения интенсивности санкций, нажима и шумихи вокруг прав человека, то нет большей ошибки, чем эта», – цитирует ТАСС комментарий, опубликованный Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

В комментарии говорится, что такая политика приведет к нежелательному результату – «закрытию навсегда пути к денуклеаризации на Корейском полуострове».

Также отмечается, что в течение полугода, прошедшего со встречи председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Сингапуре, высокопоставленные американские чиновники часто допускали оскорбительные высказывания в адрес КНДР.

При этом, говорится в сообщении, Вашингтон «под надуманными предлогами» восемь раз вводил санкции против компаний и частных лиц не только КНДР, но также Китая и России. В частности, недавно в санкционный список попали нескольких членов руководства КНДР из-за «несуществующего» вопроса прав человека.

В институте считают, что в США хотят вернуть двусторонние отношения к прежденму формату.

«США должны наконец понять, что максимальный нажим на КНДР не даст результатов, и с искренностью подойти к выполнению сингапурского совместного заявления лидеров двух стран», – говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что вторая встреча лидеров США и КНДР может состояться в январе–феврале 2019 года.

Напомним, в октябре Россия, Китай и КНДР призвали США пересмотреть санкции против Пхеньяна. Впоследствии к требованию отмены санкций присоединился и Сеул, но США выступили против.