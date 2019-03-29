Украинские силовики показали уничтожение блиндажей ополченцев

Офицер вооруженных сил Украины и блогер Анаталий Штефан опубликовал видеозапись уничтожения двух блиндажей ополченцев в Донбассе.

Видео размещено на его странице в Facebook. Сообщается, что в результате удара также повреждена одна единица техники. Есть ли пострадавшие, не уточняется.

19 марта сообщалось, что подразделения украинских силовиков обстреляли районы Углегорска, Золотого-5, поселка городского типа Фрунзе, поселка Голубовское, сел Калиновка, Молодежное, Смелое и Желобок.

Напомним, в конце февраля представитель России в контактной группе Борис Грызлов отмечал, что ситуация в Донбассе находится на грани возобновления масштабных боевых действий.