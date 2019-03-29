Команде Кусто разрешили приехать в Россию для спасения косаток

Специалисты организации Whale sanctuary project, членом которой является океанолог Жан-Мишель Кусто, получили приглашение от российских властей и рассчитывают прибыть в страну на следующей неделе, чтобы поучаствовать в операции по спасению и реабилитации белух и косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщил исполнительный директор организации Чарльз Виник.

Виник сообщил, что организация получила «официальное приглашение от Министерства природных ресурсов и экологии России», и теперь прорабатываются вопросы логистики и графика поездки, передает ТАСС.

Зарубежные специалисты надеются, что смогут приехать уже на следующей неделе, однако им «нужно получить еще множество подтверждений и пройти процедуры, связанные с получением визы».

По словам Виника, Кусто и его команда планируют вместе с российскими учеными и при поддержке чиновников приступить к совместной работе по оценке состояния млекопитающих из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя.

Он подтвердил, что команда Whale sanctuary project участвовала в создании коллективного письма, под которым в общей сложности подписались 30 ученых. В послании говорилось о недопустимости содержания белух и косаток из бухты на Дальнем Востоке в неволе.

«Хотя мы не можем сделать выводов относительно состояния животных, пока у нас не будет возможности ознакомиться с результатами уже проведенных тестов и экспертиз, а также пока мы не сможем сами осмотреть их на месте, мы считаем, что прежде, чем выпустить их, потребуется некая реабилитационная программа», – уточнил Виник.

Он выразил надежду, что опыт западных специалистов поможет «российским ученым, исследователям и государственным чиновникам, а главное – китам».

Подробности участия Whale sanctuary project пока не раскрываются. Известно лишь, что команда, которая готовится к отправке в Россию, будет состоять из восьми человек, среди прочих в ней будут Виник и Кусто.

Согласно описанию на сайте организации, в данный момент она занимается созданием морского заповедника для китов и дельфинов, где планирует проводить реабилитацию животных из цирков и океанариумов, а также выхаживать раненых диких млекопитающих.

Ранее стало известно об ухудшении состояния косаток и белух в так называемой китовой тюрьме – приморской бухте Средняя под Находкой. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, сообщал, что главе государства регулярно докладывают о ситуации вокруг косаток и белух в бухте Средняя.

До этого Путин поручил решить судьбу животных из «китовой тюрьмы»; в Кремле заявляли, что берут вопрос под свой контроль.

Также актер Леонардо Ди Каприо выступал за скорейший выпуск этих млекопитающих, присоединившись к просьбе актрисы Памелы Андерсон, которая обратилась к президенту Путину с открытым письмом.