Российские ученые создали «живую» вакцину от гриппа

Ученые Новосибирского государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» создали «живую» вакцину от гриппа, срок действия которой вдвое больше нынешней.

Главные преимущества новой вакцины безопасность и долгий срок службы, заявил председатель совета Ассоциации по развитию инновационного территориального кластера Новосибирской области в сфере биофармацевтических технологий «Биофарм» Сергей Нетесов, передает РИА «Новости».

По его словам, в основе вакцины содержатся ослабленные микроорганизмы, а не мертвые бактерии.

«Она важна, потому что производится на культуре клеток, а не на куриных или перепелиных эмбрионах. Такая вакцина существенно более безопасна, потому что культура клеток аттестована на 50 лет вперед», – сказал Нетесов.

По словам специалиста, вакцину необходимо масштабно испытать и внедрить, поскольку «живая» вакцина действует около пяти лет, а инактивированная всего год-два.

Кроме того, центр «Вектор» планирует разработать вакцину против коронавирусов, которые вызывают около 20-30% всех респираторных инфекций.

Напомним, в феврале стало известно о вспышке гриппа в Европе. Кроме того, заболеваемость гриппом и ОРВИ была превышена в 43 регионах России.

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